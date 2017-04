Los incompatibles

Es verdad que los secretarios de Estado tienen un curro, más aún si se dedican a gobernar la Hacienda española y sus farragosos circuitos de financiación autonómica, en puertas de una reforma crucial, y a capitanear Interior, que da miedo lo que sólo se atisba del enfrentamiento interno en la Policía. O sea que Fernández de Moya, como secretario de Estado de Hacienda, y José Antonio Nieto, de Interior, tienen trabajo como para no poder cuidarse de las presidencias del PP en sus respectivas provincias, Jaén y Córdoba. El partido es lo primero, ha dicho Juanma Moreno. Una oficina de Génova, aún no creada, les ha declarado incompatibles. Lo que no dice el presidente del PP-A es que así, de camino, él se hace con el control de las dos provincias consideradas ‘cospedalianas’ .

Moreno, que ha actuado como un cardenal vaticano, al sacar el debate de su congreso y remitir las culpas al maestro armero, ya tiene cuatro de las ocho organizaciones bajo su báculo, con Granada y Málaga. El pacto deja a Zoido Sevilla, a Báñez Huelva y a Arenas Cádiz y Almería y se atisba una ‘entente cordiale’ que el presidente popular va a instrumentalizar a su favor, porque mover fichas en Cádiz, y sobre todo en Almería, podría abrirle más grietas que otra cosa.

Llama la atención la supervivencia de Gabriel Amat, que ha anunciado que vuelve a optar a la presidencia almeriense a pesar de que está acosado por investigaciones judiciales, triplica cargos y tiene edad ya de pasar al retiro. Aunque las presiones por la renovación lo tienen en su foco, en el aparato ‘juanmista’ le tiene un respeto y aluden a su prestigio en la provincia y a que tiene al partido ganando sin parar, pero también teme que se desencadenen luchas internas por su sillón. De hecho, el encendido alegato en su defensa de Carmen Crespo en el congreso regional sonó más a señalarle la puerta, con todos los honores, eso sí, que a respaldo.

Destaca la torpeza con que ha actuado Fernández de Moya, que anunció que se presentaría a la presidencia del partido antes de tiempo y lo empeoró por su enfado al reconocer que le habían ‘incompatibilizado’. Nieto ha aprendido de su error y se mantiene en prudente silencio, para intentar controlar el relevo y que no le salgan, como a Moya, hasta tres posibles listas a la greña.

Por último, está la decisión en sí de las incompatibilidades. Aunque Moreno se quiera lavar las manos, es indudable que suponen una victoria para él y se adivina el respaldo de Martínez Maíllo. Lo que no presupone un enfrentamiento entre éste y la secretaria general Cospedal, que habría perdido la batalla. Se asegura que la también ministra de Defensa tiene fama de no obcecarse en la defensa de los suyos, ni en directo ni en diferido, por decirlo con finura.