WOLF SKIN, LAMB SKIN

DETERMINADOS acontecimientos ponen a ciudades en el mapa, unas veces para bien y otras para todo lo contrario. Cuando afirmamos algo así queremos hacer notar que el enclave en cuestión pasa a ser de general conocimiento para la globalidad del planeta o para una comunidad en concreto. Hace unos años, Marbella y Benahavís recibieron la visita de la primera dama norteamericana, Michelle Obama; inmediatamente se dijo, prácticamente obviando el alojamiento de la señora en Benahavís, que para los americanos Marbella había sido situada en el mapa. Ignoro si existe algún estudio que analice el impacto que dicha visita ha tenido en años posteriores traducido en visitas de estadounidenses a la Costa del Sol y a Marbella en particular. Se dice que los conocimientos geográficos no son muy elevados entre los estadounidenses; puede que sea una leyenda simplemente, pero lo cierto es que para algunos ciudadanos de Estados Unidos siempre estuvimos localizados, especialmente para gente del cine; algunos ejemplos: James Stewart cuando llegó a la ciudad en la década de los cincuenta o Stewart Granger quien era habitual de Estepona y Marbella. El Marbella Club fue lugar de alojamiento de Mel Ferrer (actor denostado y direct'or mediocre, pero de enorme popularidad) y de Audrey Hepburn que, aunque era británica, nacida en Bruselas, fue uno de los máximos iconos del cine de Hollywood. En tiempos mucho más recientes las temporadas en Marbella de Antonio Banderas y de Melanie Griffith, sin duda contribuyeron a la promoción como apetecible lugar de vacaciones. Pero es indudable que la afluencia de estadounidenses, en cierto sentido, puede considerarse como testimonial y la publicidad que facilitó la señora Obama algo impagable. ¿Qué pasará a partir de ahora? Un personaje con nombre de pato, Donald, y apellido que le predestinaba semánticamente a llegar a la Casa Blanca, Trump ('triunfo'), parece haberse situado solo ante y frente al mundo; lo de solo es un decir porque se ha rodeado de lo más granado del conservadurismo más recalcitrante, haciendo acopio de cuantos antivalores parecían haberse superado en las últimas décadas y así se rescatan las negras sombras de la xenofobia, homofobia, racismo, la tortura y otras tragedias de la humanidad. Este individuo poco recomendable como amigo pero insufrible como enemigo, no necesita ocultar el lobo que lleva dentro con ninguna piel de cordero ('lamb skin') porque él luce sin complejo el pelo del lobo, aunque sea de color anaranjado, y no se encuentre aquejado, que se sepa, de licantropía ('wolf skin'). Hace tiempo que arrinconó en el armario la «ropa» de oveja que podría haber utilizado para ocultar el lobo, pero largo de lengua y con una mano que no le tiembla para firmar un decreto detrás de otro, ya se mostró en todo su esplendor durante la campaña electoral. Naturalmente como a todo showman metido a político populista (en Marbella tenemos aprobado un master en ello con sobresaliente) fueron muchos los que le rieron las gracias y le votaron. Lo malo del asunto es que lo que este personaje dice y hace no solamente perjudica a su país sino al resto del planeta. No sabemos muy bien si será bueno que se fije en nosotros o que nos ignore. Sus comportamientos como comienzo de mandato son alarmantes. Las reacciones de otras potencias no dejan de ser tibias, casi huyendo de desatar la ira del monstruo, y entre ellas Europa, el Viejo Continente, más viejo que nunca y con el rumbo un tanto errático donde otros muchos lobos regionales amenazan con el contagio. La expresión anglosajona «a Wolf in sheep's clothing» (equivalente a nuestro «lobo con piel de cordero») se hace innecesaria para Trump y muchos analistas no pierden la esperanza de que al final termine siendo un «cordero que se ha cubierto con una horripilante piel de lobo».