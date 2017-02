El 'trumpazo'

La llegada a la Presidencia de los Estados Unidos del señor Trump ha desconcertado a muchos no solo por su imprevisibilidad, sino porque, en contra de lo que suele ocurrir, está cumpliendo puntualmente lo que prometía en su campaña. Con toda intención he querido demorar mi modesta e irrelevante opinión acerca de este acceso hasta conocer lo que decían sus solventes e importantes asesores, aunque me maliciaba que si habían aceptado el encargo es porque comulgaban bastante con las ideas alumbradas en el cerebro del tupé dorado. En mi vida profesional me he topado con muchas personas que accedían a la política por primera vez y, cuando entraban a mi despacho pidiéndome que les ayudara informándoles de lo que podían o no hacer y cómo instrumentar lo que querían y podían, ya me estaban anticipando un comportamiento eficaz y prudente. (Por cierto que, a este respecto, deseo brindar mi emocionado recuerdo al malogrado señor Martín Carpena.)

Pero las decisiones del señor Trump, que estaba -y lo está ahora más- sobrado de poder, dinero y mujer (o mujeres bellas) y, lo que es más importante, de legitimidad política, resultan de una manifiesta importancia planetaria. Entre estas decisiones -acompañadas de algunas indecisiones- me gustaría detenerme en las relativas a la política migratoria y a la exacerbación de una nueva forma de nacionalismo, cuya relación entre ambas es mayor de lo que parece. Y he dicho lo de 'sobrado' porque cuando se ostenta dicha cualidad psicológica, difícilmente está acompañada de la virtud de la prudencia, de tanta trascendencia para ejercer el importante cargo.

Uno de los efectos indeseados de la Yihad islámica es el haber convertido en sospechosos de terrorismo a cualquier árabe que se mueve más de lo debido, incluyendo los refugiados. Pero también son objeto de las sospechas de Trump los latinos y aztecas de las proximidades, que, según él, pueden contaminar de holgazanería y drogadicción a la limpia y trabajadora sociedad de genuinos americanos, o aprovecharse de sus logros y prestaciones. La historia, con ligeras modificaciones, se repite tozudamente. En su monumental obra histórica 'Tiempos modernos', Paul Johnson recordaba, refiriéndose al caso sudafricano, que lo que los nacionalistas hicieron fue transformar la segregación en una doctrina filosófica y casi religiosa, el 'apartheid', y que las primeras instituciones nacionalistas comenzaron defendiendo los intereses de los oprimidos propios, para luego ampliarse a otros intereses políticos y económicos. Hoy, las nuevas formas de 'apartheid' se reproducen, unidas a las nuevas formas de nacionalismo. Desde luego a ello contribuye también la falta de voluntad integradora de muchos de 'los apartados', empecinados en su apartamiento. Pero los nacionalismos actuales siguen acudiendo a las viejas formulas de: 'América para los americanos' o 'Cataluña para los catalanes', acompañado desde luego de la construcción de muros de separación jurídicos, arancelarios, culturales y hasta materiales. Cuando creíamos en la posibilidad de la mejora de las relaciones a escala planetaria por creer que, con la rapidez globalizadora de las comunicaciones, cualquier política aislacionista acabaría en fracaso, los 'trumpazos' y los extremismos que se avecinan o anidan en Europa parece que pueden acomodar el giro de la nueva política americana.

Pero sería injusto atribuir el peligro de la deriva que acabo de describir solo a los equivocados comportamientos nacionalistas o aislacionistas. El prolongado periodo de paz, basado en la existencia de una única superpotencia garantizadora, bajo la forma de la república democrática de los Estados Unidos tiene fisuras. Las nuevas potencias emergentes, las renovadas formas bélicas del terrorismo y, sobre todo, el desarme moral de la sociedad occidental están demasiado arraigados como para que puedan contrarrestar las posibles equivocaciones del nuevo presidente norteamericano. No me resisto a tomar de Johnson la enumeración de los males integradores del aludido desarme ético que tantas tragedias acarrearon en el siglo pasado. A saber: «El relativismo moral, el declive de la responsabilidad personal, el rechazo de los valores judeocristianos y la no menos importante creencia arrogante de que los hombres y mujeres podrían resolver todos los problemas y misterios del universo». Dichos males se actualizan constantemente en este frío invierno europeo (y no solo en el aspecto climatológico). El egoísmo de quien dice: «Tener hijos disminuye la calidad de vida», sin pararse a pensar que, si sus padres hubieran pensado lo mismo que quien eso dice, ella no existiría; o la insolidaridad de quien asiste impasible, desde su confortable bienestar, a las carencias de todo lo necesario de sus hermanos son muestras de una sociedad enferma que difícilmente puede hacer frente a quienes desean retornar a las nuevas formas de aislacionismo con la justificación de que su primer deber es proteger a sus conciudadanos de la gélida intemperie de los extramuros.

Las barreras construidas por los 'trumpazos' solo se derriban con la grandeza moral de quienes las padecen.