Consenso sanitario

A la Consejería de Salud se le abren cada vez más frentes a medida que se le cierra la confianza de los ciudadanos, que lo único que quieren es una respuesta rápida y eficaz a los problemas sanitarios. Esa es la tarea inaplazable que les toca abordar al consejero de Salud, Aquilino Alonso, y a su equipo, que cuenta con dos nuevas caras: María Isabel Baena, viceconsejera, y Mariano Martín Patón, gerente del SAS, que han tomado el relevo de los dimisionarios Martín Blanco y José Manuel Aranda. Tanto el consejero como los dos dirigentes que han asumido cargos importantes en la sanidad pública deberán redoblar sus esfuerzos para calmar las aguas y conseguir que la gente se tranquilice. No será una labor fácil, porque la situación se ha deteriorado demasiado y ya no vale con parches, sino que hay que aplicar una cirugía reconstructiva y un tratamiento integral que restañe las profundas heridas que sufren hospitales y centros de salud, lastrados -sobre todo en el caso de Málaga- por la falta de personal y la escasez de inversiones. Es curioso que en Granada, ciudad en la que la Junta ha gastado 260 millones de euros en un hospital que ya quisiéramos aquí, es donde se han registrado las quejas más contundentes y donde ha surgido el reguero de pólvora que se ha extendido por otras provincias. Muy mal han tenido que hacer las cosas los que mandan en la sanidad pública andaluza, por no haber escuchado bien a los profesionales y a la población, cuando se les ha ido el asunto de las manos de esa forma. Ahora, como los estudiantes poco aplicados, tratan de aprobar en septiembre y por los pelos lo que no supieron sacar con nota en junio. Por el bien común, esperemos que las actuaciones que Salud arbitre surtan efecto.

En Málaga prima el consenso sobre la necesidad de construir otro hospital (la opción con mayor peso es hacer un nuevo Carlos Haya en los aparcamientos del Civil), pero sin que ello suponga cerrar nada de lo que actualmente funciona. Así quedó reflejado en el Consejo Social de la Ciudad celebrado la semana pasada. Los participantes, que representaban a distintos sectores malagueños, dejaron claro que a medio plazo (de seis a ocho años) hay que levantar ese hospital y también erigir un chare en la zona este de la capital, pero que a corto plazo Málaga precisa de una especie de gabinete de crisis que fije soluciones inmediatas. En eso todo el mundo estuvo de acuerdo. Por tanto, la Consejería de Salud tiene la obligación de ser receptiva y aceptar esas propuestas para recuperar cuanto antes la credibilidad perdida.