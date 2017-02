Gil ha vuelto

Seguramente recordarán cómo se sostuvo por parte de sus colaboradores mas cercanos e incluso por algún periodista la hipótesis de que Jesús Gil no había muerto, de que todo había sido un montaje para huir de la justicia, que tarda pero llega. Las razones básicas de esta teoría, descabellada entonces y fundamentada hoy, eran la siguientes:

-En los momentos en que tuvo problemas de salud siempre fue atendido en la prestigiosa clínica Ruber de Madrid. El ingreso definitivo y fatal se produjo en una pequeña y desconocida clínica propiedad de un sobrino suyo.

-Ni siquiera sus colaboradores más cercanos pudieron ver el cadáver.

-Los que asistieron al entierro afirman que en aquel ataúd no cabía el alcalde de Marbella, hombre de impresionante envergadura.

-Su 'viuda' había sido vista viajando a Buenos Aires sin motivo justificado.

-No obstante, la razón aportada de más peso y credibilidad fue la siguiente:

«Si alguien era capaz de hacer un montaje de esta naturaleza sin duda era Jesús Gil».

Han pasado los años sin ninguna prueba evidente. Los que soñaban con ver las primeras páginas de los diarios mostrando alguna foto del que fue presidente del Atlético de Madrid, viviendo plácidamente entre palmeras, se han visto defraudados. Los que anhelaban un regreso triunfal, con los delitos prescritos, han visto pasar los años sin ninguna prueba de fe.

La sorpresa ha surgido inesperadamente. Los más aferrados a este sueño y esperanzados en el 'retorno del Jedi' comentan cada vez con más insistencia: «Es él»... «es él».

Sus seguidores y acólitos lo han reconocido; a pesar de su radical transformación física, obra de los afamados cirujanos brasileños; su corpulencia lo delata, de suerte que el flequillo rubio despista bastante.

Sin duda es su forma de actuar, su autoritarismo, su imprudencia, su populismo igualmente disfrazado, su instinto al saber cuál es el momento oportuno para soltar soflamas que la gente quiere oír, y que los de condición cultural más baja adoran y su habilidad para ocultar su objetivo: el pelotazo.

Ha cambiado de aspecto y de nombre, que no de ideas, y ahora se hace llamar Donald Trump.

Sus obsesiones migratorias siguen firmes, sin importar los medios empleados. A las prostitutas de Marbella las enviaba a San Sebastián en autobuses apercibidas de lo que ocurriría si volvían. La policía de Marbella si encontraba a alguien en posesión de alguna droga, alegando que era para consumo propio, tenían orden de hacérsela consumir toda en aquel momento.

Solamente se permitía el gran chorizo; los pequeños eran apaleados en las comisarías mientras que los grandes asistían a las fiestas y a los plenos.

Hoy vemos cómo su 'way of life' no ha cambiado y justifica la tortura como método adecuado para obtener información. Construye muros de la vergüenza con la poca vergüenza de pasarle la factura de las rejas al encarcelado. Decreta la prohibición de entrada a cualquier habitante de siete países, mientras da tratamiento VIP a los que realmente emiten terroristas, todo para ocultar su negativa a recibir refugiados, como no podía ser de otra manera.

Este nuevo engendro del populismo mantiene que va a devolver el poder al pueblo, cuando va a volver a usar el poder para -en perfecta confusión de sus negocios privados con lo público- llenarse otra vez los inmensos bolsillos. Veremos si esta vez la justicia es más rápida.

Lo que nunca llegaremos a entender es cómo el pueblo norteamericano vota a este personaje, ni cómo lo pudo votar en su día el pueblo de Marbella; cuando las cosas se ponen muy mal siempre hay una solución descabellada, un político infame, un ser abyecto que pone sobre la mesa sus obsesiones personales y convence a los desencantados, a los aburridos, a los perjudicados, con soluciones milagrosas no contrastadas. Luego viene el fiasco, el descubrimiento de la corrupción, de la falta de libertades y derechos. Luego viene el arrepentimiento, el propósito de enmienda, pero el daño ya es irreparable.

Los ciudadanos de Idaho, Nebraska, Wyoming, etc., no entienden de filigranas políticas, solo entienden del pan pan, y de esas verdades que los populistas lanzan a la cara del ciudadano inculto; de esos mantras almidonados que justifican la violencia, la tortura, la incomprensión. Sus únicas leyes son la de la selva y la del talión; su cultura se limita a tocar el banjo.

Si es incomprensible esa actitud del pueblo norteamericano aún lo es más la del inmigrante residente en Florida: «Voto a Trump para que no vengan más, yo ya estoy dentro».

El proteccionismo americano es algo que los del banjo entienden muy bien y lo aplauden: «Que se fabriquen los coches en EE UU y no en México». Este proteccionismo va a derivar en un amplio acuerdo comercial de Europa con China y Japón. Alemania ya está sobre el asunto. Cuando la balanza comercial USA se dé cuenta será tarde, necesitarán una devaluación del dólar tan fuerte que serán pobres otra vez, y no 'great again'.

Putin ha anunciado su visita, después de la directora del internado; «un monstruo viene a verte» (no sé quién me da más miedo de los tres, ella, Giltrump o Chucky, el muñeco diabólico ruso). En Marbella mostró su afinidad por los rusos.

Estas alianzas que se adivinan son tan peligrosas que puede que haya más que 'guantás'.

«No habrá paz para los malvados».