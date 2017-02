Nuestros muros

Qué bien nos ha venido el muro mexicano de Trump para sacudirnos contra él la caspa vergonzante de nuestra mala conciencia. El disparate del pájaro americano es, además de una vileza revestida de patriotismo, una magnífica ocasión para que Europa gire su propio espejo en otra dirección, de manera que mientras escupimos al flequillo del yanqui no nos vemos los zapatos embarrados por la miseria moral de cómo tratamos a nuestros inmigrantes. Con su valla fronteriza y sus bárbaras políticas anti-inmigración, Trump ha venido a ejercer en la opinión pública europea algo similar a lo que hizo Jesús Gil en la partitocracia a propósito de la corrupción. Lo recordarán: los de los partidos oficiales (PP, PSOE, IU, etcétera) pasaron de pactar con él en instituciones, de bailarle el agua y reírle las gracias de su despotismo analfabeto, a colocarlo en el cadalso para apedrearle como paradigma supremo de los cohechos. Y luego resultó que Malaya era sólo la punta de un iceberg del que fuimos conociendo las 'gürtel', los 'Nóos', los 'ERE'... y tal y tal. Y entonces supimos que Gil no era peor que los demás.

Algo similar, me temo, puede estar sucediéndonos con el tabique del odio que el americano quiere levantar entre San Diego y la Baja California. Europa se rasga las vestiduras, abomina de la atrocidad de sellar una puerta a la solidaridad con un sarcófago de hormigón para no perturbar el 'american way of life' y un bienestar prometido desde el más fiero populismo.

Lo malo es que aquí, a nuestras espaldas, también tenemos muros. Qué son, si no, las desgarradoras concertinas que separan Melilla de Marruecos, donde subsaharianos y magrebíes se dejan a jirones la piel y la esperanza. Cómo calificar esos campamentos de hielo donde abandonamos a los refugiados del hambre y de las guerras a su suerte. Y a un frío que, si no los mata, les congela el futuro y los despierta de golpe del sueño de una vida en paz.

Y qué valla tan profunda levantamos sobre el rebalaje de nuestras costas. Esta semana apareció en una playa de Barbate el cadáver de un niño, al parecer caído de una patera. Samuel se llamaba. Tenía entre cinco y siete años, venía del Congo y en algún momento de la travesía cayó al mar. Podía haber sido nuestro Aylan Kurdi, aquel pequeño sirio cuyo cuerpo inerte devolvió el océano a las playas de Turquía y cuya imagen agitó las conciencias sobre el drama de los refugiados. Pero Samuel no ha podido ser Aylan. Su historia no ha tenido la misma repercusión a este lado de nuestros muros. Esta semana andábamos muy ocupados con la reaparición de la Pantoja, las peleítas de casta de Iglesias y Errejón o los pijamas en los bares.

Por eso, insisto, Trump es Trump, sin duda. Nefasto, soberbio e histriónico. Pero, a lo peor, también es la caricatura siniestra de nuestra indiferencia.