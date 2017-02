Se fue Vidal

El senador Vidal, el juez Vidal, quiso trasladar su euforia o su optimista visión de la ansiada transitoriedad del 'prusés' -procés se escribe-. Él sólo, de un plumazo, había derogado la vigencia de la Constitución y la Ley en Cataluña y creyó que la masa le seguiría. Es curioso, un tipo brillante -se quiera o no se quiera-, pero dotado de una ingenuidad tal que sólo los ermitaños poseen, tras años y años de mundano retiro.

'De la ley a la ley' fue uno de aquellos gloriosos lemas de la Transición. No es fácil repetir lo que pudimos lograr juntos los españoles. Mucho menos en una Cataluña -siempre española- que nadie, salvo cuatro caudillos bien pertrechados de mentiras y un evidente espíritu sedicioso, puede atreverse a plantear. Cataluña no es un estado ni una nación, nunca lo ha sido. Tener una renta per cápita mayor que la mayoría de las regiones de España o una lengua -el catalán- que cohabita con el castellano -el español- desde siempre, no son razones suficientes para convertirse en una nación ni para aspirar a secesionarse y crear un estado. Sobre todo porque no estamos solos, nadie lo está, y en la independencia de Cataluña no cree ningún país miembro de la UE, ni lo creen en la ONU, ni hay legalidad internacional que pueda ampararlo. En la creación de un «nou estat» no cree buena parte de la propia sociedad catalana, quizá muchos más del 60%, a la vista de resultados electorales y encuestas; no creen el resto de los españoles y, ni los unos ni los otros lo quieren. No hay un reino catalán que se unió a España, ni ésta jamás lo conquistó, eso tampoco pasó, nunca lo hizo. Hubo un Condado de Barcelona con un sistema feudal y lo más lejos que estuvo de España fue perteneciendo a una de aquellas históricas y literarias «todas las españas», al Reino de Aragón.

Es realmente cansado ver y escuchar las razones y los gestos de Mas y Junqueras, el primero siempre objeto de una eterna conspiración que le convierte, inexplicablemente para él, en ciudadano obligado a cumplir la ley, y el segundo con sus ínfulas priapistas de creador de un «fisco nacional catalán» inviable, delictivo y presuntamente apropiado de datos personales sujetos a las normas constitucionales de privacidad, así como a la propia legalidad europea. Delinquir con una pretendida carga de atractivas premisas es delinquir, tanto como traicionar a tu propio país es sólo propio de un traidor. Puede que, hoy por hoy, el president Puigdemont sea tan solo la víctima de estos actores, ha venido comprometido a cumplir un papel y no por mucho tiempo, puesto que constantemente anuncia que no alargará su jefatura más allá de un breve plazo.

Argüir que tribunales, fiscales e instituciones, impiden algo tan genuinamente democrático como votar es tan falaz como terriblemente débil. Nuestra Constitución deja muy clara «. la indisoluble unidad de la Nación Española» y, por tanto, toda España decide su destino cuadrícula a cuadrícula. Y antes de la Constitución del 78 o antes de los gobiernos de Franco y antes y antes, también fue así. Cataluña es de los españoles, como lo es Soria y, digámoslo de una forma suave, Soria está gobernada legítimamente por los sorianos, pero los sorianos no pueden enajenarla ni para sí ni para otros, porque Soria -como Cataluña- son cosa de España y de los españoles. El hecho de que otras fuerzas -Podemos, IU, Compromis, etc.- u otros líderes -Sánchez- hayan caído de un caballo alumbrando su juicio para «entender» que es lógico, legítimo o factible, un referéndum en el que los naturales de una comunidad autónoma puedan decidir irse o quedarse en España, es una muestra más de cómo leer los conflictos y la actualidad con una irresponsable superficialidad y una miopía histórica, política y social, de culo de vaso.

Se fue el senador Vidal, el juez Vidal se fue. Se pasó de rosca, nadie estaba preparado para escuchar su inflamado discurso y su anticipo de demolición legal e institucional. Su marcha es todo un síntoma de los próximos acontecimientos. El pulso al estado está planteado y sus comodoros nos prometen que llegará a mayores, la respuesta será proporcional y suficiente, pues el día de mañana en Cataluña se cumplirá la Ley. Y en Soria también.