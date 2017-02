Tiempo de bulos

Durante la última campaña electoral estadounidense proliferaron los bulos, los ‘fakes’ y las noticias falsas destinadas a influir en la decisión de los electores. Algunos han sido después sobradamente desmentidos. Otros quedaron en el limbo de las sospechas no confirmadas, y otros han resultado tener algo de verdad aunque no en dosis suficientes como para darlos por válidos. Pero todos ellos circularon sin obstáculos y en muchos casos adquirieron una propagación inusitada, merced al hábil uso de las redes sociales por parte de los interesados en difundirlos.

Todo hace pensar que nos enfrentamos a una nueva era de la rumorología. No solo no ha menguado el viejo vicio de propalar falsedades intencionadas para dañar a otros u obtener beneficios, sino que las vías de tráfico del rumor se han multiplicado a la vez que han quedado al alcance de cualquiera. La información basura que pulula por la ciberesfera desborda los filtros de calidad y cala fácilmente en millones de receptores que, pese a contar con más medios que nunca para contrastar las informaciones, creen a pie juntillas cualquier embuste que les venga servido con apariencia de certeza o que simplemente les resulte atractivo. Va a ser cierto que la «posverdad» es algo más que un ocurrente neologismo de moda. En otro tiempo el trayecto de la mentira tenía un final, el dictado por su desvelamiento. Se supone que la ficción deja de ser creíble a partir del momento en que alguien la desmantela con pruebas suficientes. Sin embargo hoy una falsedad puede perfectamente seguir operando después de haber sido descubierta, en tanto que los sujetos opten por mantenerla o seguir empleándola a su conveniencia.

¿A qué puede deberse tal contumacia en el error? Como explica el politólogo Carl Sunstein en ‘Rumorología’, las refutaciones basadas en hechos objetivos y pruebas contrastadas no siempre acaban con los rumores debido principalmente a la convergencia de dos mecanismos: el efecto cascada y la polarización de grupos. El primero hace que una señal quede tanto más reforzada cuanto mayor número de individuos la recibe. Cualquiera que alguna vez hay intentado poner en claro una noticia que sabe falsa puede dar fe de la fatigosa desesperación que produce verla reafirmada en circuitos de comunicación a los que no puede llegar o que es incapaz de detener. La polarización de grupos viene a reforzar aún más el rumor, sobre todo cuando afecta a un enemigo común o a una realidad molesta que conviene neutralizar para dar cohesión a la colectividad. Igual que la habladuría sobre un profesor hueso apiña a los estudiantes, los seguidores de un partido político se sienten más unidos ante un ‘fake’ que ridiculiza al líder del partido adversario.

No hay que subestimar tampoco el valor recreativo del bulo. Acortadas las distancias que separaban la información del entretenimiento, transformadas las noticias en una mercancía del espectáculo, tendemos a privilegiar aquellos datos que nos den más calor que luz. ¿Cómo renunciar a propagar relatos ingeniosos, hilarantes o estruendosos que nos hacen pasar buenos ratos, aunque su contenido sea mendaz?

La conclusión es desoladora: los seres humanos no estamos programados para convivir con la verdad. Preferimos acogernos a versiones que sirven a nuestros intereses, refuerzan nuestras convicciones previas o simplemente nos resultan atractivas, antes que indagar en el engaño para dar con una información cierta que puede resultarnos descorazonadora, aburrida o incómoda. Con este equipaje cognitivo a cuestas, no deben extrañar declaraciones como la hecha días atrás a los periodistas por Sean Spicer, el flamante secretario de prensa del gobierno de Trump. «Creo que a veces podemos no estar de acuerdo con los hechos», les dijo. No habló de no estar de acuerdo en las opiniones, ni en las interpretaciones de los hechos, sino «con» los hechos mismos. Toda una puerta entreabierta a la mixtificación y a la impostura que al poco tiempo se encargaría de abrir de par en par Kellyanne Conway, la directora de campaña del nuevo presidente, al referirse a los datos de asistencia al acto de toma de posesión presidencial. Frente a quienes acusaban a su equipo de haber inflado las cifras, ella respondió que no las habían manipulado, sino que habían ofrecido «hechos alternativos».

No queda, pues, otro remedio que la autodefensa crítica, bien mediante el fomento del escepticismo individual, bien a través de herramientas informativas para la detección y el desmentido de ‘fakes’. Algunas ya se han puesto en acción. Es el caso del espacio ‘Madito bulo’ que acaba de incluir Ana Pastor en su programa televisivo ‘El objetivo’. O, en mayor escala, el portal ‘Decodex’ del diario francés ‘Le Monde’, a través del cual el lector puede comprobar el grado de fiabilidad de las webs a las que acude en busca de información. Desde que el mundo se nos está convirtiendo en un gigantesco trampantojo, es evidente que los útiles de esta clase nos van a acabar siendo imprescindibles.