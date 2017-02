La pinacoteca invisible

NO ha pasado mucho tiempo, hablando en términos históricos, desde que en la ciudad de Málaga se decidió que había que hacer algo para entrar en los circuitos turísticos. La capital no era más que una ciudad retaguardia de la Costa del Sol que albergaba al aeropuerto al que llegaban los millones de turistas que mayoritariamente ponían rumbo al litoral occidental apenas posaban un pie en tierra. Los cruceristas que llegaban al puerto pasaban directamente del barco a los autobuses que los llevaban a Granada o a Gibraltar, de donde regresaban con el tiempo justo para volver a embarcar y poner proa a un nuevo puerto.

En Málaga entendieron con buen criterio que el primer paso no debía ser ir a buscar a los turistas a Londres o a Madrid, sino a donde ya estaban, a la Costa del Sol, con una oferta que fuera complementaria del litoral con su sol y playa y su erial cultural.

Cuando Málaga inició aquella apuesta estratégica, que tuvo miras más altas de las habituales que sólo toman en cuenta qué cintas pueden cortarse antes de la próxima cita electoral, Marbella no sólo ya contaba entre sus activos a los miles de turistas habituales y repetidores, sino también con un museo del grabado cuya oferta cultural es única en el país. La capital de la provincia, con una persistencia y una claridad de objetivos digna de admiración, ha conseguido en un tiempo corto si se habla en términos históricos pero larguísimo si se toman en cuenta los plazos que suelen imperar en la política, entrar en el circuito del turismo cultural y competir durante todo el año, gracias a su apuesta museística, con ciudades que la superan largamente en patrimonio monumental e histórico. La capital ya no apunta solamente a los turistas que están en la Costa del Sol, aspira a un mercado propio y lo consigue.

En ese tiempo en el que Málaga consiguió un lugar de relevancia en el turismo cultural, el logro de Marbella fue llevar al Museo del Grabado Español Contemporáneo a la más absoluta irrelevancia. Aquí ya estaban los turistas y ya estaba el museo, pero la ciudad fue incapaz de conectarlos.

Existe un episodio que habla a las claras de la falta de visión estratégica de una ciudad que parece estar conforme con lo que tiene sin aspirar a más y que no se ve impulsada a hacer nada salvo sentarse a esperar que la fortuna le siga sonriendo. Cuando el alcalde de Málaga llevó a Rusia la propuesta para montar un museo de pintura de ese país lo hizo valiéndose de los servicios del abogado marbellí Ricardo Sánchez Bocanegra. Aquí estaban los residentes rusos, que desembarcaron en masa en los primeros años de esta década, y estaba la persona capaz de tender los puentes para contar con semejante equipamiento cultural, pero el museo se lo acabó llevando Málaga.

Es posible que los promotores de esa iniciativa cultural que Marbella no llegó ni a oler pese a que reunía condiciones para al menos intentarlo, ni siquiera tuvieran noticia de que en esta ciudad ya había un museo con fondos únicos en España. De hecho, es algo que ignoran la gran mayoría de los turistas que visitan la ciudad y, no nos engañemos, una buena parte de sus vecinos y residentes permanentes.

Los últimos episodios, algunos chuscos, que han rodeado al Museo del Grabado demuestran cuál es el estado de una institución que debería constituir la vanguardia cultural de Marbella, no sólo como complementariedad de su oferta turística sino, sobre todo, como foco de actividades para los ciudadanos que viven aquí todo el año.

Uno de los más significativos fue el del cierre de la pinacoteca en julio de 2015 con el argumento de que debía comenzar los preparativos para su ampliación, unas obras que iban a ser financiadas por el Gobierno central y para las que por entonces ni se había fijado fecha de inicio. Después de aquello, y sin que las obras hubiesen comenzado, se produjo el desplome de parte del inmueble contiguo que había sido cedido para esa actuación.

Antes del inicio del pasado verano, y con la excusa de que había que tenerlo abierto ante la llegada de turistas, la pinacoteca volvió a abrir sin que hubiese noticia de las obras de ampliación. Nadie supo explicar por qué había estado un año cerrado.

La semana pasada se supo que el museo lleva descabezado desde octubre tras prescindir de la persona que estaba al frente. Esa decisión no sólo no se comunicó ni se explicó, sino que se intentó ocultar -y de hecho se logró- durante tres meses. Sólo una entidad que pese al extraordinario valor de sus fondos ha caído en la más absoluta irrelevancia puede permanecer sin dirección todo ese tiempo sin que nadie lo note, del mismo modo que había estado un año cerrada sin justificación y aparentemente sin que a nadie le preocupase.

El último episodio es aún más chusco y habla del descontrol de una entidad que debería ser modelo de gestión: el embargo de las cuentas del museo después de que no se pagaran unas obras ejecutadas por el Ayuntamiento precisamente para apuntalar el inmueble contiguo, cedido para la ampliación y cuya estructura cedió finalmente al abandono.

El caso es que las cuentas del museo fueron embargadas por el Patronato de Recaudación, un mero intermediario en esta historia, después de que desde el Ayuntamiento se dictara la providencia de apremio sobre la deuda. El museo es de titularidad municipal, con lo que se produjo la absurda situación de que el Ayuntamiento se ha embargado a sí mismo.

El Museo del Grabado funciona jurídicamente como una entidad sin ánimo de lucro y se financia tanto mediante aportaciones municipales como de otras instituciones públicas y privadas. Por ello, aunque no todos los recursos tienen que salir de las arcas municipales, sí debe ser el Ayuntamiento el que tome la iniciativa y decida qué va a hacer, a quién va a nombrar director y cuáles son los planes para la ampliación. Todo ello debería tener un reflejo en los próximos presupuestos. Y si no hay dinero, se debería reconocer con pelos y señales, explicar cuáles son los planes de futuro y trazar un plan para financiarlos. Porque vista toda la trayectoria reciente y asistiendo a esta agonía interminable bañada de silencio lo que parece es que no se trata de una cuestión presupuestaria, sino de liso y llano desinterés. O de no tener ni la más pajolera idea de qué hacer, lo que sería aún peor.