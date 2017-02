Un Málaga sin mando entra en barrena

Dijo Marcelo Romero al finalizar el partido que «al equipo no se le puede pedir más». Yo no sé si eso es así, lo que sí sé es que al que hay que pedirle más es a él como entrenador. El Málaga, sin mando desde el banquillo, sin sistema, sin alternativas de juego, sin jugadas ensayadas, sin fuerza ni carácter, ha entrado en barrena y ya hay muchos nervios. Desde que se fue Juande el equipo se va hundiendo poco a poco bajo las órdenes de quien no tiene experiencia ni parece que capacidad, y vislumbramos el vacío. El jeque confió en un hombre de la casa, y puede que a priori fuese una solución a aplaudir, aunque lo más lógico es que hubiese sido el entrenador de un filial triunfante como Ruano el elegido, pero parece que pesaron 'algunas dudas' y al final decidió elegir a Romero. Perfecto, ya se ha visto que la cosa no cuaja. El Málaga necesita un revulsivo, urgente además, porque le gana cualquiera. Ayer, ante unos 21.000 pacientes y fieles aficionados, el Málaga se hundió un poco más ante un equipo que no hizo nada, sólo mantener el orden, y tirar una vez a puerta. Es cierto que Romero no tiene culpa de la 'cantada' brutal de Kameni, pero sí de la alineación, sí de que no hubiese ni una alternativa al juego del rival, y sí de que no se ejecutara ni una acción a balón parado con una minima táctica. Una pena, porque el Espanyol, de verdad, no hizo méritos para marcar, pero el Málaga, que además sufre una baja forma de Juanpi ya preocupante pese a lo cual Romero lo mantiene en el once, es incapaz de hacerle un gol al arco iris, y ni siquiera en las oleadas de ataques llevados del pundonor, que no de otra cosa, dio sensación de que se podía marcar. Mala cosa. Mal asunto. El Málaga va a la deriva. Como se hunda puede arrastrar a unos cuantos. A tiempo estamos (están).