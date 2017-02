Del contaminado río Mekong al reseco cauce del Vélez la ruta del panga vía caterin se va a acabar. La movilización de Carolina Espejo ha hecho que el pez de la crisis salga de las bandejas del comedor. La salud extraescolar de las aulas tiene enemigos apostados en los tejados cercanos: el amianto, las antenas de telefonía y los viejos pararrayos con guinda radiactiva. La bomba que se cuece en las cocinas de calentar y servir sigue sin desactivarse del todo. Las familias de Vélez se han unido a la indignación de Carolina después de ver un reportaje sobre las 'piscifactorías' vietnamitas donde se cría esta especie. Carrefour, que la ha retirado ya en Bélgica, Francia y España, asegura que lo hace para evitar la contaminación del Mekong, pero a los padres y madres lo que más les toca la fibra es la salud de sus alevines. Los argumentos administrativos sobre valores nutricionales y sanitarios dentro de la norma no pueden silenciar el temor que inspira la evidencia científica del panga como potencial reservorio tóxico. Su principal cualidad es el precio, algo que solo le va bien al presupuesto. Espejo es enfermera, y su preocupación por la salud de los suyos la demuestra contra el llamado caterin de línea fría, donde el pez es sólo una página. No vivimos en una arcadia de los alimentos sanos pero de ahí a reptar por la zona de riesgo del Mekong hay un abismo. La madre del panga no se ha puesto de perfil como un notario ante las cláusulas suelo, y se rebela contra la letra pequeña del engaño gastronómico escolar. El contrato no escrito que garantiza el derecho a comer sano se relaja ante la salud y se olvida de educar el gusto. Con las cosas de comer en los colegios también se juega en los presupuestos públicos. Céntimo a céntimo se afinan contratos para consagrar una ínsipida comida de avión mientras hay empacho retórico sobre hábitos saludables dentro y fuera del aula. El caterin escolar como plan 'b' de la cocina de casi toda la vida a la larga resulta más caro, como si en Cuba trituraran papel para hacer puros más caro que el abundante tabaco. Recuerdo cuando en mi casa me buscaron hasta la tarde porque no volví a almorzar el primer día de aquel curso. Me atrapó el comedor escolar: aquella modernidad de platos y cocineras de toda la vida, aunque a ellas las conociera ese primer día. El sistema escolar se ha rendido a la comida ultrarrápida como el gran desaire a la patria de la dieta mediterránea. Se acerca el 28-F, que muchos niños andaluces creen que sólo es el gran día del mollete y el aceite. De lunes a viernes hace falta un 28-F permanente en el comedor en favor de las dietas kilómetro cero sin ir muy lejos. Antes de acabar la ESO los chavales ya saben que en Málaga, Andalucía, España la tierra y el mar dan mucho juego y por eso les cuesta entender que miremos a la Humanidad buscando el milagro de los peces y los euros en en la contaminada Conchinchina.