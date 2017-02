Los holandeses

No, no son holandeses. Los dirigentes de Podemos son más bien adolescentes. En los usos y costumbres. O en la falta de usos y costumbres. Les encomendaron otra forma de hacer política, una transfusión de plasma vital al mamut parlamentario, municipal o autonómico, pero se entregaron a los arrebatos de la edad temprana y al acné político. Amamantaron niños en los escaños, se besaron en la boca, sacaron -otra vez- los pañuelos palestinos del armario, montaron verbenas con canciones de la Guerra Civil y le hicieron confidencias y arrumacos a un leño. No se cansaron de decir que el pueblo había llegado al poder. Solo que eso había ocurrido cuarenta años atrás. Ahora se pedía una renovación, esto es, la transfusión a la momia. La transfusión a toda esa gente acartonada que lo único que pretendía era seguir envejeciendo, y cobrando, en algún rincón de la moqueta institucional.

Y ahí están. Tan jóvenes y tan parecidos ya, no a sus papás, sino a sus abuelos. Desde el momento en que el sorpasso no se produjo y la foto finish de las elecciones se aclaró quedaron condenados a la irrelevancia parlamentaria, por su mala cabeza. Y al canibalismo. Les esperaba la travesía del desierto. Su única salvación posible parecía el cainismo del PSOE y una legislatura corta. El cainismo socialista, salvo un milagro conducido por Patxi López, lo tienen asegurado en mayor o menor medida. La longitud de la legislatura es todavía un misterio pero tendría que haber sido una andadura tipo Usain Bolt para que pudieran haber salido medio indemnes de la encrucijada. No. Son demasiadas afrentas, demasiado zigzagueo, un sinnúmero de contradiciones internas como para que las aguas no se salieran del tiesto.

No eran santos. Sólo novatos. No estaban investidos de pureza, sólo de buenas intenciones. Un algodón que se deshilacha pronto. Y eso se paga. Ahí están. Disputando no por cómo afrontar los problemas de los ciudadanos, sino por cómo se van a posicionar en la organización, sobre quién y cómo mandará. Endogámicos, narcisistas hasta el mareo. Tenían que ser menos sexys y más efectivos. Esa fue la conclusión política que vislumbró Errejón después de toparse con algo parecido a la realidad. Iglesias, en cambio, después de coquetear con la romanticona socialdemocracia, decidió todo lo contrario. Había que ser incluso pornográficos, rudimentariamente impúdicos y echar mano de cualquier andamio para llegar a esos cielos cada vez más nublados y opacos. Y en la orilla los Anticapitalistas. Kichi y Teresa con la espada flamígera en la mano, porteros del paraíso de la izquierda. En la otra orilla Bescansa, fracasada como guarda agujas de la formación y dispuesta a recoger en el cochecito de su rorro los trozos de chatarra y los cuerpos desmembrados de sus compis. Que si se acaloran no es porque los lleve el espíritu corrosivo del duelo a garrotazos de Goya, sino, sencillamente, porque no son holandeses ni se dedican al cultivo del tulipán. Ellos sólo siembran concordia. A ver qué recogen.