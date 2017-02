El gran club de los inconformistas

Hay gente a la que hay muchas cosas que agradecer. Gente que ha ayudado a mejorar las cosas gracias a su inconformismo, gente que no se ha rendido para conseguir una mejora. Más grande o más pequeña, cada una en su ámbito. En Málaga hay varios ejemplos. Miles de hogares no ya malagueños, sino del conjunto del país, deberían recordar para siempre que fue un juez el que ha conseguido doblegar a los bancos y al propio Gobierno con el asunto de la retroactividad de las cláusulas suelo. Enrique Sanjuán, sin que estuviera obligado por ello debido a que la jurisprudencia del Supremo ya estaba marcada, no dudó en acudir al Tribunal Europeo de Justicia para plantear una cuestión prejudicial. ¿Cuántos jueces en su misma situación hacen eso? Seguramente muy pocos. Él no se paró porque creía que era de justicia ayudar a estos consumidores. No hay mayor legitimación que esa. Y lo consiguió. Su lucha ha beneficiado a miles de personas, que deben estarle agradecidas de por vida. También en el ámbito judicial hay que reconocer la labor de otra jueza, Asunción Vallecillo, que le ha dado la razón a un demandante en un caso de pago de plusvalías, ese impuesto que supone un manantial de dinero para los ayuntamientos y del que se habla menos de lo que se debiera, ya que estamos más entretenidos con el impuesto de sucesiones, en el que se está a la espera de que aparezca otro David para que venza a Goliat . Este asunto también puede provocar una gran alegría en los bolsillos de los consumidores que tienen que pagar el impuesto municipal pese a que la casa se haya vendido por menos dinero del que pagó cuando se compró. En este caso hay dos candidatos al club de los inconformista: el ciudadano que no resignó a pagar lo que a todas luces parece una injusticia y la magistrada malagueña que se salió del carril y planteó que efectivamente no se puede gravar un incremento patrimonial cuando este no se ha producido. La sentencia que obliga a devolver el dinero al Ayuntamiento de Fuengirola aún no es firme, pero la labor de estas dos personas ya merecen un reconocimiento por parte de todos. También esta semana hay que quitarse el sombrero ante la madre de un alumno de un colegio de Torre del Mar. Carolina Espejo es su nombre. No dudó en empezar una campaña para que se retirara del menú escolar la la panga, tras observar en un reportaje la falta de control higiénico de las piscifactorías donde se recogen en Vietnam. No se conformó con la versión oficial de que el pescado no era nocivo para la salud. Tampoco los son los boquerones, las sardinas u otros pescados de la bahía malagueña, que sin duda son más frescos e igual de baratos que el citado pescado vietnamita. Su lucha, en la que ha estado acompañada por asociaciones de padres, ha tenido éxito y también va a beneficiar a miles de escolares, que sin duda tendrán un menú mejor con otro tipo de pescados. Gracias. También debe formar parte de este club Inocencio Alarcón. Este esteponero ha emprendido una lucha para que se incluya en la declaración de la renta una casilla en la que los contribuyentes puedan destinar parte de su dinero a la investigación contra el cáncer. Este hombre no ha dudado en continuar esta lucha pese a que su hija falleció cuando tenía cinco años y medio a causa de una leucemia. Gracias a su inconformismo ha logrado nada menos que 640.000 firmas avalando su petición. La consiga o no, sin duda ha llamado la atención sobre la necesidad de mejorar la investigación contra el cáncer. Sin duda, ha hecho méritos para que se le incluya en este bendito club de inconformistas. Gracias a todos por todo.

Policía

Ascenso de Tino Villabona

También hay que felicitarse de que una persona como Florentino Villabona, Tino para sus allegados, haya sido nombrada como número dos de la Policía en España. Este asturiano de nacimiento y malagueño de adopción es uno de los comisarios más queridos que han pasado por Málaga. Es difícil encontrar a un policía que hable mal de Villabona. Quizá sea porque nunca ha dudado en salir a patrullar y a estar junto a sus compañeros en primera línea de todos los follones, pese a que sus galones le permitieran ver los toros desde la barrera. Siempre lo ha hecho así en cualquiera de sus destinos. Villabona es un gran profesional y lo que es mejor, una gran persona. Mi más sincera enhorabuena.

Sanidad

Buen rollo en Diputación

Y ya que estamos hoy en plan de' buen rollo', hay que destacar que también lo hay entre los grupos de la Diputación de Málaga, que no han dudado en apostar por la instalación del nuevo Carlos Haya en los terrenos del Hospital Civil, que pertenecen a la institución provincial. Los partidos han aprobado en una moción sus disposición a ceder el suelo para la construcción del futuro centro sanitario (si finalmente se hace). Incluso no han dudado en ofrecer ayuda para su financiación. Está claro que la Diputación ha tomado la iniciativa para presionar a la Junta. Hace bien, no hay que conformarse con la situación sanitaria en Málaga. A ver si alguno consigue entrar así en el selecto club por el que empezábamos este repaso.