Puede que la crisis empiece a aflojar, que los momentos peores hayan pasado, que los indicadores económicos tengan un tono más optimista. Todo eso puede ser verdad, pero no es toda la verdad. El común de los mortales ha sufrido la crisis en mayor o menor medida (salvo los de siempre, que puede que en algunos casos se hayan beneficiado) pero la depresión económica se ha cebado en la habitual «carne de cañón»: Los pobres, los excluidos, los de siempre y los de nuevo cuño que han visto destrozado muchos sueños. Carestía, pérdida de viviendas y de empleo, chavales que han tenido que dejar de estudiar porque la matrícula le venía larga, y en muchos casos, frío y hambre.

Todo este panorama no ha acabado, y cerrar los ojos para no ser aguafiestas es simplemente inmoral. La fraternidad, el noble ejercicio de ponerse en la piel de tu semejante para comprenderlo y ayudarle mejor, es un valor que debería inspirar el conjunto de nuestras vidas los 365 días del año. Por desgracia no suele pasar así y la mayoría fallamos en mayor o menor medida, aunque estoy convencido de que somos más los que al menos lo intentamos. Otros son estructuralmente malos, les importa un pimiento el sufrimiento ajeno y venderían a su madre si su cuenta corriente así lo demandara.

Un poderoso sistema público de protección social es imprescindible para plantar cara a la pobreza y sus secuelas, pero no por eso hay que dejar a un lado a los que desde la sociedad y el voluntariado contribuyen, con recursos y tiempo propio, a paliar esta lacra social. Resultan chocantes los «listillos» que ningunean a los que al menos hacen algo por los demás (me da igual si les anima motivos religiosos, sociales, o de otro orden) mientras que ellos no han movido un dedito en su vida por nada que no sea su vacía autocomplacencia. La pobreza no es un mandato divino sino el producto de un orden social profundamente injusto, por eso yo me quedo con los que trabajan día a día en la tierra y no con los que dedican todo su tiempo a «ganarse» el cielo.

El cielo es lo que tiene ganado el voluntariado callado y eficaz que, junto a servicios sociales públicos, combate el sufrimiento en las trincheras del día a día. Todos merecen reconocimiento y apoyo, y entre ellos, me parece justo resaltar a Cáritas, mujeres y hombres de la iglesia católica que desde luego no hacen «caridad» al viejo estilo de lavado de conciencia, sino al contrario, son una expresión ejemplar de trabajo por la justicia social.