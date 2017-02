Premios Goya: hagan sus apuestas

La 31º edición de la gala de entrega de los premios de la Academia de cine español se celebra esta noche de sábado en el auditorio del hotel Madrid Marriott, con capacidad para nada menos que 2.200 personas, y será retransmitida a partir de las 22:00 por Televisión Española. La ceremonia estará presentada de nuevo por Dani Rovira, que ha accedido después de mostrarse arrepentido de conducir la gala del año pasado debido a que no supo encajar las críticas. En realidad aquello denotó escasa profesionalidad por parte del actor malagueño, una consecuencia natural de haber pasado muy rápido de ofrecer monólogos en teterías a convertirse en una de las caras más rentables del cine español.

En el plano escénico se esperan muy pocas sorpresas en la gala de esta noche. Tampoco parece probable que acuda el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que admitió no haber visto ni una sola de las nominadas, aunque sí parece que acudirá el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, quien esta misma semana, de manera muy oportuna, ha firmado un convenio de colaboración con la Academia que sin embargo no tiene ni un céntimo de presupuesto, sólo buenas intenciones.

No ha sido un año especialmente malo para el cine español. En 2016 se estrenaron en España nada menos que 168 películas, de las cuales cinco obtuvieron más de un millón de espectadores. Es el caso de 'Un monstruo viene a verme' de Juan Antonio Bayona, que ha conseguido acaparar la atención de 4,6 millones de espectadores. Estas cinco cintas han sido en gran parte responsable de que la taquilla del cine español haya conseguido un nada desdeñable 20% de cuota de pantalla, superando en total los 100 millones de euros. En el otro extremo, hay más de veinte películas españolas que no han sido capaz de reunir en las salas a más de 100 espectadores. En el plano internacional, el cine español ha aumentado la presencia en carteleras extranjeras un 5% gracias en parte a 'Julieta', de Pedro Almodóvar, que por cierto suele obtener mejores resultados fuera de nuestras fronteras que dentro. Por ejemplo, en Francia ha obtenido mejores resultados de taquilla que en España. Curioso.

No se espera, por tanto, que esta noche 'Julieta' de Almodóvar resulte especialmente premiada, más bien al contrario, dado el escaso valor que la Academia da a su cine. Nos espera, eso sí, el morbo de contemplar si alguna de sus dos actrices se hace con el Goya a mejor actriz protagonista por interpretar al mismo personaje y después del sonado enfrentamiento personal entre Adriana Ugarte y Emma Suárez, quien por cierto está doblemente nominada a actriz de reparto por la estupenda 'La próxima piel'. Aunque esto no ocurrirá si Bárbara Lennie, que parte como favorita, no termina por conseguir su segundo Goya por la poco vista 'María (y los demás)'. Existe asimismo cierto pique, aunque hasta donde sabemos éste es sólo profesional, entre dos grandes actores de nuestro cine: Eduard Fernández y Antonio de la Torre se disputarán el premio a mejor actor protagonista y las quinielas no terminan de decidirse, ya que Roberto Álamo tiene también muchas posibilidades de ganarlo por 'Que Dios nos perdone'.

En otras categorías, 'Los últimos de Filipinas' puede dar la campanada en los premios técnicos, y hay pocas dudas por ejemplo de que Sílvia Pérez Cruz gane su Goya a mejor canción original (más raro sería que ganara el premio a mejor actriz revelación, a la que también está nominada).

Hace algunos meses, la favorita para alzarse con el codiciado premio a mejor película era 'Un monstruo viene a verme', la superproducción de Juan Antonio Bayona, pero el palmarés de los premios Forqué y Feroz han aupado en las predicciones a 'Tarde para la ira' de Raúl Arévalo por encima de sus contrincantes. Parece probable que las dos ganen sendos Goyas a mejor guion (original y adaptado). Desde el principio todo el mundo estaba convencido de que ganaría su Goya a mejor dirección novel, pero ahora es incluso probable que se alce también con el premio a mejor película, el más relevante de esta noche y el único que consigue un efecto verdaderamente notable, consiguiendo a menudo la vuelta a las carteleras. Todo lo demás es puro divertimento.