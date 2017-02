Mientras algunos líderes mundiales andan a la gresca, con Trump colgándole el teléfono al primer ministro australiano (que estará dando saltos) y amenazando al presidente mexicano (con la popularidad por los suelos del rancho grande, allá donde vivía), otros han encontrado un hueco para abrazarse. Trump ha puesto el toro al revés (el primer ministro australiano se llama Turnbull), sin embargo Rajoy Brey y François Hollande presidirán amistosamente la cumbre bilateral de España y Francia, que el 20 de febrero se celebrará en Málaga. Visitarán el Pompidou y tal vez se fotografiarán subidos al burrito del Parque. Málaga saldrá en los telediarios y en todo el mundo se darán cuenta de que no todos vamos en pijama por la calle, aunque haberlos haylos. Por solidaridad con nosotros, pescadores, los presidentes podrían posar en pijama. El del Hollande errante puede ser de algodón, con dibujos estampados de Asterix, y el de Rajoy de tela suave, rayado y con botones. Vendrán con un séquito de ministros y empresarios y, si no coincide ese día con la llegada del recibo de la luz, nos sentiremos importantes.

Pero si queremos ver un puñado de ministros no hará falta esperar hasta el 20. Justo hoy es cuando debemos tener cuidado al sacar dinero del cajero, pues podríamos toparnos con el ministro Montoro mirando por debajo del hombro. Málaga está llena hoy de ministros, que se han venido de excursión encabezados por Soraya Sáenz de Santamaría y escoltados por el presidente del Senado y los de Galicia y La Rioja. Es posible que aprovechando nuestro invierno veraniego vayan a comer pescado, y algún cocinero moderno y avispado podría preparar un espeto de panga y unos filetes de tilapia a la plancha, las especies que andan eliminando de los menús escolares. La madre de un estudiante de Vélez-Málaga vio un documental en televisión sobre las bajas condiciones higiénicas de los criaderos de panga en el sudeste asiático y empezó a recoger firmas. Es genial que haya gente que siga viendo documentales, en vez de seguir a Juan y Medio o 'Gran hermano' entero, aunque ahora la que está liando.

Panga y tilapia son muy baratos, y eso mosquea. Si tuvieran la calidad de la merluza, costarían lo que la merluza, afirma esta madre coraje. Por esto no interesa que estemos formados, porque podemos liarla. Viajando por África he comido a menudo tilapia. Puede que las condiciones de cría no fueran las idóneas, pero tampoco las de las gallinas. La tilapia y el panga son milagrosos: su carne es sabrosa, se multiplican con muchísimas facilidad y crecen muy rápido; eso abarata costes. Ideal para luchar contra la pobreza. Pero está claro que hay que asegurar la calidad de los menús escolares.

En Málaga, que crece muy rápido, los ministros, en febrero, se multiplican con muchísima facilidad. Vienen tras bajar el IVA al teatro, una buena noticia, pero manteniendo el del cine, que hoy celebra su gala. Rovira debe mandar a más de uno a comer albóndigas. De carne de tilapia, como los escolares. Pero habrá que advertirles que en pijama no les dejan entrar.