Mas sin miedo

Cataluña no se entiende sin Artur Mas. El lunes que viene, a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, se presentará por enésima vez como el salvador de una sociedad que se empeña en correr en el sentido contrario al que marcan los tiempos que vivimos. Para cualquier persona acudir a declarar ante un tribunal de justicia no suele ser un plato de gusto, pero la política catalana ha deconstruido este tipo de encuentros, y ya no sabemos quién juzga a quién. Existe un programa institucional desde las ocho de la mañana para acompañar el próximo lunes en este paseíllo al que fuera presidente de la comunidad autónoma catalana, junto a dos de sus consejeras también encausadas. No sólo estará la sociedad civil representada por la Asamblea Nacional Catalana con sus ciento veinte autobuses alquilados, sino que todo el 'establishment' catalán arropará a los tres justiciables, con Puigdemont y Junqueras incluidos, que seguro caminarán sonrientes a su lado. Han confirmado su presencia también diferentes dirigentes políticos a los que les une sus ganas de dividir a la sociedad española, como los representantes de EH Bildu, Maddalen Iriarte, la diputada Marian Beitialarrangoitia y el senador Jon Iñarritu.

Artur Mas representa al Juan sin miedo catalán, que no teme por su futuro y que se crece ante los envites del estado de derecho que nunca ha cumplido ninguna de sus amenazas o resoluciones. No le afecta ni la situación crítica de la economía de su región, que siempre es rescatada en el último minuto, ni los numerosísimos casos de corrupción conocidos, que parecen más los fantasmas del cuento de los hermanos Grimm que auténticos problemas reales. Desde El Ferrol a Cádiz, muchos ciudadanos asistimos asombrados ante el cariz que están tomando los acontecimientos. Parece que nos tranquiliza poco tanto la 'Operación diálogo' de doña Soraya Sáenz de Santamaría, o las palabras almidonadas de la que fuera en el pasado azote de secesionistas, la señora Inés Arrimadas.

Huérfanos del imperio de la ley, sólo podemos confiar en que sean otros nacionalistas con sus desvaríos y ambiciones los que se conviertan en el agua que amedrante a Mas, como sucedió en el cuento. Oriol Junqueras y Ada Colau aguardan su momento, toda vez que el PDeCAT, antiguo Convergencia, sea ya pasado. Este año se convocarán nuevas elecciones en Cataluña y seguiremos escuchando el sonido de la lira oficial.