'La bomba de la corona'

Era normal. Tenía que estallar. La sanidad pública ha pasado de ser «la joya de la corona» (palabras de la presidenta) a convertirse en una bomba política que ya le ha estallado al Gobierno andaluz. tenía que ocurrir, porque no se puede hacer peor ni cometer más torpezas para resolver un conflicto, que no solo no para, sino que va a más. Ya no hablamos de Spiriman ni de ningún nombre, sino de capacidad política, de necesidad de atender a los ciudadanos. Y la ciudadanía está (no estaba, cuidado, está.) harta de que el SAS sea un desastre. La falta de recursos, la pésima planificación, la miopía de quienes sólo miran por el color del partido y también, por qué no decirlo, por la falta de una denuncia y de una crítica contundente por parte de una de las dos partes de 'sufridores' del conflicto, los profesionales (los mismos, ojo, que por su profesionalidad y entrega han evitado 'el hundimiento del Titanic'), han conseguido que la otra parte, el eslabón más débil pero a la vez el más poderoso, el '29 barra', se eche a la calle, y eso en una tierra tan poco dada a salir en tropel para pedir lo que le corresponde es impactante.

La cascada de dimisiones en la Consejería de Salud y en el SAS es consecuencia directa de su torpeza política y de gestión. No han querido ver sus fallos, y eso es lo que ha encabronado (perdón) a la gente, porque con los debes que había, decir una y otra vez que todo iba bien, comenzó a tocarnos los cataplines... Hay un dicho médico que afirma que «nunca tu cuerpo sepa lo que es capaz de soportar», en referencia al dolor. En política podemos decir algo parecido: «nunca tu cargo político crea que el ciudadano lo aguantará todo», porque puede llegar al 'casi', pero no más... Lo que está pasando en la sanidad pública andaluza tiene su mejor representación en Málaga, donde es casi noticia ver a la delegada de Salud en un acto, donde tardan meses en atenderte para una cita, donde las urgencias son eternas, donde cada vez hay menos personal y menos medios, y encima donde día tras día asistirnos a incoherentes actitudes y a declaraciones bochornosas: de verdad, que la misma persona que ha dicho una y otra vez que no teníamos ni idea porque reivindicábamos un tercer hospital sea ahora quien capitanee su construcción es para pegarse cabezazos contra las esquinas. Pero no crean que sólo son los cargos públicos, los políticos y Susana Díaz los responsables (que lo son, que sí.), pero no los únicos. Que el consejero siga en su puesto es o un milagro o un 'te debo mucho, Aquilino'. Pero que en Málaga casi todo el mundo asistiera en silencio a la escandalosa destitución del que fuera máximo responsable de Carlos Haya y del Clínico, José Luis Doña, por pedir más medios y por denunciar las carencias, es para que más de uno haga examen de conciencia. Hay muchas 'batas manchadas' en este desbarajuste de la sanidad andaluza y malagueña. Tenía que estallar y estalló. Por cierto, nunca creí en Superman ni en Spiderman. La joya ya es 'la bomba de la corona'.