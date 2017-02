El gol del Barcelona ante el Betis que no subió al marcador ha reabierto la polémica sobre la aplicación de la tecnología en los estadios de fútbol. El 'ojo de halcón' avisa inmediatamente al árbitro si el esférico ha sobrepasado la línea de gol. Una medida que se utiliza en los más grandes campeonatos europeos excepto en la Liga española. El problema son los cuatro millones y medio de euros que cuesta su implantación. Un peaje excesivamente caro, según Javier Tebas, para algo que se utiliza en contadas ocasiones.

El presidente de LaLiga defiende el vídeoarbitraje, una alternativa que sale más económica y cuyos resultados se pudieron ver en el Mundial de clubes. Los profesionales del fútbol no están de acuerdo con esta última fórmula, incluidos los propios árbitros; no creo que a ninguno de ellos le agrade interrumpir el partido cada vez que haya una jugada dudosa para reunirse con sus ayudantes y discutir el asunto como si estuvieran en el comedor de casa. Además, tampoco está claro quién sería el encargado de parar el juego para resolver el incidente. Más tarde o más temprano el 'ojo de halcón' acabará implantándose en los estadios españoles, a pesar de que a los dirigentes, como Ángel María Villar, prefieran gastarse el dinero en otras cosas que no sean máquinas. Por su parte, Javier Tebas no acaba de comprender el revuelo que se ha formado con el gol del Barcelona, dice que sólo unos días antes hubo otro 'gol fantasma' de la Real Sociedad, precisamente contra el Barcelona, que tampoco se pitó y nadie dijo nada. Existen muchos fantasmas en el misterioso mundo del fútbol. Un mundo en el que se mueven cifras tan estratosféricas que cuatro millones y medio son nada.