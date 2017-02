Cuatro largos meses

Cunde la especie de que la gestora del PSOE ha acordado este largo plazo de cuatro meses hasta las primarias para dar tiempo a Susana Díaz a establecer las alianzas necesarias para ganar la batalla interna y hacerse con el liderazgo nacional del partido. Forma parte de la leyenda del arte en el cálculo de los tiempos que acompaña a la presidenta andaluza y que se supone que le sitúa aún en una suerte de 'limbo', blanco e inocente, fuera de la batalla por el poder porque no ha anunciado su candidatura, como sí han hecho Patxi López y Pedro Sánchez.

Sin embargo, no es así. Susana Díaz a todos los efectos está en la carrera por la secretaría general y abocada a una situación término de la que difícilmente podrá zafarse sin sufrir graves daños. Pero también parece más que evidente que los cuatro meses que quedan hasta que los militantes voten en las primarias se han convertido en un plazo larguísimo en el que no da la impresión de que el paso de los días juegue a favor de la baronesa, sino más bien al contrario.

Habrá que estar atentos a la próxima jugada. Ya tras el fatídico comité federal que defenestró a Pedro Sánchez Díaz optó por salir de foco, pero hubo de reaparecer al ver que su silencio era interpretado de todos modos, y en contra del mensaje de 'yo no he sido' que esperaba que transmitiera su voluntaria retirada. Ahora parece arriesgada esa larga espera hasta que llegue el momento procedimental oportuno de acuerdo con los estatutos del partido y todas esas vainas orgánicas que se esgrimen. Todo va muy rápido y de aquí a finales de mayo se antoja un siglo.

Desde luego ayer en el Parlamento andaluz se vislumbraba la incertidumbre en las filas socialistas, no sólo por el acoso de la crisis sanitaria, la cadena de dimisiones, la falta de cintura para abordar una solución a tiempo. También se atisba desconcierto y malestar dentro del propio gobierno, tanto por los efectos colaterales de las mareas blancas como por la posible sucesión de Susana Díaz.

Además, se advierte en la sonrisa espléndida que luce Juanma Moreno. El presidente del PP-A no puede ocultar su satisfacción por los 'informes carita' que ve desde su posición, justo frente a la bancada de Susana Díaz y el grueso del grupo parlamentario socialista, y se complace en la suerte. No pierde ocasión de reiterar ese mantra de que Díaz es una presidenta a la fuga, que no está en Andalucía sino en la carrera nacional. Si en un primer momento este monotema hacía un favor a la presidenta, a la que ponía en el centro del universo político, ahora sabe que le desgasta.

Moreno sonríe y lee las encuestas, mientras cuida el detalle con Juan Marín, el líder andaluz de Ciudadanos que puede darle los escaños necesarios, llegado el caso, para sentarse en San Telmo. De momento, comparten el gusto por las mismas corbatas.