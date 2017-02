Una cosa es reconocer que la villanía de Donald Trump naranja exprese el tramo más maligno de nuestro genoma social, que todos somos algo Trump, puede ser, y otra muy distinta es aceptarlo. No. Yo no soy Trump. Reniego de ese engendro ante ustedes lectores, ante el departamento de Extranjería y ante las cláusulas legales de Facebook que la gente cita con intención blasfema y solemnidad impostada.

Que sea presidente legítimo no le hace mejor presidente. El apoyo en las urnas no blanquea su zafiedad, ni su manera burda de dirigirse a la gente, su costumbre de llamar a las más bajas pasiones humanas ni, si me apuran, el gesto psicópata de su mano o el desdén con que vomita su discurso. No deja de ser su boca de esfínter la cumbre física del desprecio.

Como siempre hay una mierda para un tiesto, han venido a salvar al dios rubio del mal gusto un montón de opinadores que le sacan la cara pues, según ellos, aplica mejores medidas por haberlas prometido. Para determinados fines es mejor no ser un hombre de palabra. Después de que haya desbaratado el sistema de libre comercio que le hizo rico, de cerrar las fronteras de un país construido justamente desde los puestos de fronteras, de discriminar a las personas por su nacimiento o su religión, de revalidar la tortura, después de seguir el manual para crear terroristas, de jugar a bolanguita con el avispero de la geopolítica internacional, de crear problemas para erigirse en salvador, después de todo esto, me pregunto si no es mala suerte que este vaya a ser el primer presidente del gobierno de la historia en cumplir su palabra. También viene a contarnos ahora las trompetería española que 'USA is different', cuando eso lo inventó ya Fraga, y fintan la crítica con el argumento de que analizar desde España el fenómeno estadounidense es torpe y miope. Se puede hablar de Caracas, pero no de Washington.

En Iowa y en Barbate, Trump aúna tres de las peores lacras con las que uno puede toparse en el poder: la mediocridad, el miedo y la falta total de prudencia. Es, en esencia, un peligroso micropene político, erigido de entre la inseguridad, la envidia y la impotencia. Quizás sea su única virtud el pelo, que siempre es un poder veleidoso; mi abuela me decía que mi dote era mi flequillo y ya solo quedan calderilla y nostalgia. Dónde hay pelo hay alegría. Mentira. No, disculpen, pero yo no soy Trump.