Un triunfo importante

El Unicaja, mucho más brillante en la primera que en la segunda mitad, ya está en cuartos de final tras un partido serio, con mucho acierto exterior, excelente tramos defensivos y demasiadas pérdidas, algunas muy lamentables.

Reacción rápida

En el comienzo del partido ambos equipos defendían hombre a hombre con dos emparejamientos muy destacados: Musli y Kikanovic por dentro, y Nedovic con Milosavljevic por fuera. Los ataques visitantes eran más largos y con mejor selección de tiro; los del Unicaja implicaban más riesgo y terminaban con tiros lejanos. Aunque las primeras ventajas fueron para el Alba, en cuanto Nedovic y Waczynski afinaron la puntería su equipo se puso por delante, también porque los suplentes del Unicaja entraron en juego antes que los del cuadro germano. La defensa visitante hacía ‘dos contra uno’ a Omic, que distribuía el balón entre sus compañeros con acierto y facilidad.

Acierto

En el comienzo del segundo cuarto, los dos técnicos dejaron a los suplentes en juego. Como el cuadro alemán había perdido el norte, Caki ordenó el inmediato retorno de Kikanovic y su equipo igualó el marcador. Plaza dio la réplica con un quinteto de tres ‘pequeños’. Aunque el entrenador visitante puso en juego a todos sus hombres importantes, el Unicaja tiró bien de la línea exterior, impidió que el balón llegara a Kikanovic y reboteó mejor que su rival, por eso se fue al descanso con 8 puntos de ventaja, tras convertir 9 de sus 18 intentos triples.

Buena defensa

Tras el descanso, el equipo berlinés nos salió precisamente entregado, más bien todo lo contrario. Al Unicaja le costaba anotar en acciones colectivas, pero Nedovic por su cuenta mantuvo la ventaja local. Cuando se fue al banquillo el serbio, el Unicaja dio la impresión de mejorar su juego de equipo y Fogg tomó el mando de la anotación local. Aunque la defensa individual de los locales fue buena durante muchos minutos, algunos errores en ataque permitieron a su rival atacar en ventaja y acercarse en el marcador.

Apuros

En el comienzo del último cuarto, el Unicaja tuvo dificultades en los dos lados del campo y el Alba se acercó muchísimo. Plaza reaccionó de manera diferente a otros días y renovó totalmente su quinteto, poniendo en cancha a los cinco titulares, pero el incendio no se sofocaba porque la defensa alemana, volcada sobre el perímetro local, creaba muchos problemas al cuadro malagueño. Afortunadamente, la defensa del Unicaja no cedía un metro, lo que le valió para ganar, ya que su ataque no pasó de discreto en la recta final del partido.

Me gusta

El protagonismo adquirido por Omic en tan poco partidos, en los que va quitando minmutos a Musli, sin duda por su mayor firmeza defensiva.

No me gusta

El excesivo número de pérdidas del conjunto local, algunas de ellas incomprensibles, que dieron opciones al Alba de Berlín en la segunda parte del partido.