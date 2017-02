Sigue el cachondeo

Isabel Pantoja ha regresado a la televisión convertida en trending topic y la primera conclusión que se puede sacar es que las cadenas de televisión siguen encontrando en Marbella un motivo para el cachondeo mientras hacen caja. No se trata de divertirse con Marbella, sino a costa de Marbella y de sus vecinos. De faltarles el respeto sin pudor, de atacar su dignidad con la misma indigencia moral con que en su día se emitía aquella infamia del alcalde ladrón tumbado en un jacuzzi y rodeado de mujeres voluptuosas a medio vestir. La sociedad ha cambiado desde entonces, a mejor, pero las televisiones siguen revolcándose en la misma basura.

Posiblemente la escena de Gil en la bañera, con cadenas de oro sobre su oronda figura y flanqueado por señoritas en biquini ya no podría ser posible. La sociedad no admite sin protestar que se cosifique a las mujeres sin disimulo y además los políticos millonarios se ven de momento obligados a esconder su prosperidad. Pero eso no quiere decir que moralmente las televisiones hayan avanzado gran cosa.

Este lunes Isabel Pantoja reapareció en un programa de televisión tras haber pasado por la cárcel, condenada por haber blanqueado parte de la fortuna que su entonces compañero sentimental robaba a los vecinos de Marbella. Pero no hubo ni una mención a ese episodio, ni una muestra de respeto a la ciudad. Las víctimas de ciertos delitos están siempre en la primera página de algunas agendas, y está muy bien que así sea, pero otras parecen condenadas al ostracismo.

Antena 3 y el programa de Pablo Motos pactaron con una delincuente preguntas, tratamiento y hasta qué público asistiría al plató a cambio de unos puntos de audiencia. La delincuente impuso y la televisión aceptó. Ganaron los dos y perdió Marbella.

Cada comunicador tiene el derecho de construir su carrera como mejor le parezca, pero va a resultar muy difícil volver a tomarse en serio a Motos . El programa consiguió récord histórico, lo que demuestra que o hay mucha gente que no le gusta criticar lo que no ha visto o que a la teleaudiencia le da igual que la consideren descerebrada.

Algunos vecinos de Marbella podían pensar que la ciudad había ganado enteros durante los últimos años en la consideración de los programadores de televisión, sobre todo después de que se agotara el filón que explotaron durante los años en que los personajes que ellos mismos se habían encargado de encumbrar en horario de máxima audiencia desfilaban por juzgados y comisarías. Nada de eso. Nos siguen tomando para el cachondeo.