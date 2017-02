¿Se encenderá de nuevo la luz en Villa Giralda?

'La luz de Estoril' es una novela brillante cuyo autor es Aquilino Duque, y en la que este escritor y diplomático sevillano, ya retirado, pone en pie una sarcástica visión de la aristocracia andaluza exiliada, a veces a la fuerza, a veces por fidelidad de casta con aquellos últimos Borbones a los que el Generalísimo no profesaba demasiada confianza; es archiconocido que la relación entre el amo de España y el eterno pretendiente Don Juan, conde de Barcelona, era muy tensa, y que en ocasiones llegaron a romperse para volver a componerse, y así sucesivamente durante más de treinta años; la novela recorre, a través de unos nobles gaditanos de latifundio e Hispano-Suiza, una época espinosa de la Historia española, es decir, desde principios del siglo XX hasta la posguerra franquista, aquellas décadas de mísera grisalla, que empezó a fulminar el desarrollismo económico de los años sesenta y que culminó con la restauración de Juan Carlos I en noviembre de 1975, a la muerte del dictador; como ustedes saben Juan Carlos era hijo del conde de Barcelona y fue nombrado por Franco heredero de un Reino sin rey, que por fin lo tendría, pero se pretendía un monarca instaurado, no restaurado, un monarca que debía conciliar la legitimidad de su apellido con el Fuero de los Españoles. Y no fue así, ustedes también lo saben. Esta novela no es reciente -la publicó Planeta en 1989-, pero yo la recuperé en la deliciosa Feria del Libro antiguo que el año pasado se celebró en la Plaza de la Merced; recuerdo que dando vueltas y más vueltas, en torno a la plaza y a las tentadoras tenencias librescas, terminé con un cargamento de volúmenes que mi progenitora por poco no me arroja a la cabeza; pero en aquella visita tuve el placer de encontrarme con ese otro Príncipe de las letras hispano-británicas llamado Carlos Pranger, tan serio, tan a la altura de su padre, el pintor Lars Pranger, y de su madre, Linda Nicholson, durante una época brazo derecho de Gerald Brenan; tuve la suerte de coincidir con Linda antes de que se despidiera para siempre; la conocí porque acudió a un cóctel que dio el ya extinto Instituto Municipal del Libro en nuestro Rincón Catedral. Parece que han pasado siglos y sólo han transcurrido algunos años, pero se trataba de otras voces en otros ámbitos, quizá de otra ciudad que altera sus perfiles a una velocidad de vértigo.

Pero no quiero apartarme de la luz de Estoril. Cuando ahora escucho en tertulias de medio pelo -gracias a la inteligente astucia maniobrera de una mujer que no podemos negar que tuvo una belleza incontestable- cómo se desprestigia la figura del Rey emérito sin tener en cuenta todos los méritos que aún tiene a su favor la balanza de su reinado, me da una mezcla irremediable de sorpresa, asco y vergüenza, la misma que a veces produce la lectura de los esperpentos valleinclanescos, la eterna España de sainete y pandereta, sin ir más lejos, la novela citada de Aquilino Duque, y me pregunto si a este paso no volverá a encenderse alguna de estas noches la luz en 'Villa Giralda'.