CRAIG THOMSON APRENDE AQUÍ

No deja de ser irónico que Craig Thomson, el árbitro que más daño le ha hecho al Málaga en toda su historia -y la lista no es corta-, esté recibiendo estos días precisamente en nuestra ciudad un cursillo técnico y físico dirigido al grupo denominado 'Elite' de la UEFA. Aquí damos la bienvenida a todo el mundo, oiga usted, paséese por la orilla del mar, estrene una habitación en el Gran Hotel Miramar, coma pescaíto, entrénese en los campos de la Federación Malagueña de Fútbol, reciba usted charlas técnicas de sus superiores, entérese de una puñetera vez de que con cuatro tíos en fuera de juego hay que pitar. Soplar por el silbato. Parar el juego, intervenir, que arbitraba usted aquella noche en Dortmund. Manda narices que siga Thomson en el grupo 'Elite', porque lo suyo con el Málaga no fue un error, no; fue una inhibición, se fue del partido, permitió atropellos, los últimos minutos fueron más un combate de lucha libre de todos contra todos y sálvese el más fuerte, que un partido de cuartos de final de la Champions League. Un acto de cobardía, en suma, que para mayor vergüenza luego fue ensalzado por Gianluigi Infantino, entonces secretario general de la UEFA y hoy presidente de la FIFA, es decir, la persona que más manda en el fútbol mundial: «El arbitraje de la Champions es excelente», dijo, riéndose en la cara de muchos malaguistas que lloraron aquel robo con lágrimas de verdad. Así que ya ven, un árbitro incapaz y que tras lo de Dortmund fue eliminado de la lista del Mundial de Brasil hoy está en el grupo 'Elite'; y el jefe que se choteó del malaguismo, en vez de guardar un respetuoso silencio en su duelo, hoy es el amo. Pues esto es el fútbol.