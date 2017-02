Uno de los emblemas de la Transición fue la serie de carteles electorales del PSOE en las primeras elecciones municipales. 1979. Los carteles diseñados por José Ramón representaban la vida en las calles. No la vida que entonces se palpaba, con infraestructuras precarias, mobiliario urbano penoso, automóviles invadiéndolo todo y algaradas y manifestaciones denunciando un malestar de fondo político, social y laboral. No. Los carteles representaban unas calles amables, con zonas verdes y ciudadanos laboriosos que practicaban ejercicio, paseaban con la familia o acudían felizmente a sus trabajos. Salvando la distancia inevitable que siempre separará la ensoñación de la realidad, esas calles casi llegaron a plasmarse en la vida cotidiana de este país y de todo el mundo occidental. En la década de los noventa el reloj de la Historia entró en un suave sopor, el ruido de fondo era soportable e incluso a veces pareció oírse el trino de los pájaros.

Hasta que estalló la burbuja o estallaron todas las burbujas. Inmobiliarias, terroristas, económicas, ideológicas. Fin de la historia, se acabó la fiesta. De las cornisas más altas empezaron a caer cascotes. La calle cambió de rostro. El chándal que el feliz ciudadano empleaba para hacer deporte fue su uniforme de parado, el parque donde los niños veían a los titiriteros se llenó de maleza, los titiriteros se convirtieron en mendigos y los cuervos suplantaron a los gorriones. La calle volvió a ser el lugar del desencanto y la protesta, la barricada para contener el abuso o el trampolín con el que asaltar no se sabe qué cielos. Indignados, manifestantes, okupas, mareas, desahuciados y avasallados.

De la calle vino el movimiento del 15-M, en la calle se produjeron protestas vecinales, manifestaciones de todos los colores. Y en la calle vuelve a estar la gente en Estados Unidos, en Inglaterra y por medio continente europeo. En Francia, un movimiento -En Marche/Emmanuel Macron- que quiere atrapar el aire de la calle parece lo único que puede frenar la xenofobia de Marie Le Pen con un mínimo de entusiasmo. Y la calle es la que ha puesto en la ídem al viceconsejero de Salud y al gerente del SAS. De la calle ha surgido Jesús Candel, ese médico granadino que a modo de Clark Kent se transforma en las redes sociales en Spiriman. Sólo que Candel no procede de Krypton sino de las grietas mismas del asfalto, de ese vacío que las instituciones han dejado tras la levitación extraordinaria de una clase política que, a lomos de su propia burbuja, se fue alejando más y más del suelo. El reto que tienen los políticos es precisamente ese, el retorno a la tierra, la toma de pulso de una sociedad sedienta de soluciones y que no está dispuesta a mantener eternamente la desconexión que existe entre sus problemas y sus dirigentes. La marea blanca que ha cruzado de parte a parte Andalucía es un ejemplo. Candel no es un superhéroe ni un tipo ingenioso. Sencillamente es la voz de la calle, de la realidad.