Nos tocó el otoño, la estación para reflexionar. Entramos a una sala de luz tenue y nos colocamos en círculo, apoyados en la pared, alrededor de Lorena y Jamp, sin saber aún que estábamos a punto de sentir, ese verbo tan raro hoy en día, de sentir de verdad, de conectar sin necesidad de decir palabra. Comenzaba así la experiencia de 'Bella' dentro del ciclo de Microteatro Málaga 'LaDuermevela', ideado y dirigido por Jamp Palô, quien también protagoniza de una forma inusual la obra junto con Lorena Mérida, la actriz de 28 años que posee, sin duda alguna, la capacidad de hacer sentir. Sus gestos, sus movimientos, su ternura, su mirada. Lorena y Jamp danzando sin prisas en el otoño de una pequeña sala rodeados de pétalos de rosa, la belleza de los símbolos envueltos en música de Vivaldi, la sonrisa de cada gesto, el gesto de cada sonrisa. Me pregunto si las princesas de los cuentos serían capaces de emocionar así. De pronto, viajo a mis recuerdos de la infancia, a los príncipes de Disney, y se me antojan muñecos de cartón planos al compararlos con Jamp, porque en sus ojos, en sus palabras, en su gesto veo una profundidad que va mucho más allá de la fantasía. Palô ha construido un cuento mucho más humano, en el que la belleza transciende a la imagen y la rosa, aquel símbolo que nos recuerda la perfección superficial, se convierte en un elemento que representa el corazón de quienes lo sostienen. Este ciclo de microteatro es diferente porque los actores no llevan máscaras, sino que consiguen quitárselas al público. Y los espectadores miran con ojos nuevos, la realidad de la vida. Os he contado que Lorena tiene, sin duda, una capacidad superdotada para conseguir emocionar, os invito a visualizarla: una joven de 28 años, rubia, con una rosa en la mano, vestida de amarillo-verano, con ojos que hipnotizan, de manos suaves. Lorena, danzando con Jamp, Lorena, la bella. Os invito a entrar en este otoño y mirar a Lorena, con síndrome de Down, mirarla de verdad.