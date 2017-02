Málaga ha perdido cinco mil británicos pero ha ganado ocho mil españoles. Los británicos que no se han ido están todos en el centro, de donde se van yendo los españoles con el pijama a otro barrio. Como debe haber un equilibrio idiomático, para compensar tanta pérdida van a exigir a los decentes andaluces docentes un C1 de inglés. El francés también es una baza y los niños del futuro, además de un poco maleducados, serán políglotas: sabrán insultar en varias lenguas. La mezcla es riqueza, y en la parte buena de nuestro carácter ambiguo influye la huella extranjera. Hace ya veinte mil años vinieron unos grafiteros de fuera y dejaron perdida unas cuevas en Nerja. Hace años, pero menos de veinte mil, las visité con un grupo de adolescentes conflictivos que no hablaban otros idiomas. Si Artus Mas aseguraba no entender a los niños andaluces a estos ni te cuento. Ese día un muchachote desinhibido tiró al suelo una colilla encendida antes de bajar a la cueva. Le afeé su conducta, recogí la colilla y, pretendiendo dar ejemplo, la eché en una papelera, la cual comenzó en seguida a arder. La imagen de profe enrollado perdió bastantes enteros. La papelera también dejó de estar entera. Me reconozco una carga para el ayuntamiento de Nerja.

Artur Mas se ha ofrecido a liderar, otra vez, una Cataluña independiente. Muchos catalanes, y no sólo niños, no entienden a Mas, que ha venido a menos. Qué manía con querer apartar a una parte de la población. El omnipresente Trump no quiere extranjeros en su casa y criticamos su intención de construir un muro. Nos olvidamos de que en Melilla hay otro y de que las temibles y afiladas concertinas las fabrica una empresa malagueña. En Reino Unido ha triunfado el discurso anti extranjero y andan yéndose. En Francia habrá elecciones pronto y Le Pen sigue con la matraca, aunque hasta ayer parecía que le iba a ganar el presidencial sillón François Fillon. Fillon tiene una mujer británica que se llama Penelope, la cual ha tejido por las noches una fortuna. El Parlamento francés le ha pagado medio millón de euros por su trabajo pero la Fiscalía no ha encontrado a ningún parlamentario que la haya visto ir a trabajar. El filón le puede costar el sillón a Fillon. A lo mejor la británica es una agente encargada de provocar la salida, remunerada, de su marido. Pon a Le Pen, le habrían ordenado los servicios secretos.

Lo que nos faltaba era que limitásemos al norte con Le Pen y al este con Mas. De todas formas nos preocupamos demasiado por lo de fuera y desatendemos lo nuestro. Así nos va. Málaga está desindustrializada, con lo que fue no hace tanto. Habría que recuperar el sector secundario. Con más trabajo mucha gente podría comprarse un pijama nuevo. En Málaga no ha aparecido una sola pintada prohibiendo la entrada a los extranjeros. Sí hay algunas que no permiten la entrada de gente en pijama, pero esa gente suele ser autóctona. Necesitamos más gente de fuera.