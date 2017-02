UN DESASTRE PERO...

El desastre es el que ha asolado la península y el archipiélago vecino en los últimos días. ¿Toda la península? No. En Marbella hemos salido bastante bien librados y hay una razón -una por lo menos- de contentamiento. Mientras en las costas del Mediterráneo del Levante los destrozos han sido de aúpa con paseos marítimos destrozados, casas inundadas, mobiliario urbano pulverizado, árboles caídos, paisaje irreconocible, por aquí, si bien ha llovido lo suyo, la cosa no ha sido de mayor cuantía. Confieso que no me he dedicado a inspeccionar la zona y que los días del temporal me pillaron de viaje así que no puedo presumir de ser experto en daños. Lo que he visto es el deterioro de las playas, un clásico y otro incidente al que me referiré a continuación. Las playas de Marbella, que creo que no son aquellas por la que paseaban su soledad cuando vieron la piel morena de la cartagenera que la lucía con el cascabel de su risa... los tres sudamericanos (es difícil estar en soledad cuando se es tres: tres son multitud) No; son unas playas manifiestamente mejorables en las que se invierte cada año un presupuesto superior al destinado a la Abogacía del Estado como sostenía airadamente mi amigo José Antonio. En su día se construyeron unos espigones que fueron, como casi todo lo nuevo, ferozmente criticados y, después, derruidos lo que también provocó muchos comentarios. Quedan unos pocos. Uno que sirve de base a distintas banderas que flamean, en un turno rotatorio y cuya significación se me escapa. Como también me rehuye el concluir si los mentados espigones contribuían o no a la preservación de la arena cuyos granos tienden a reunirse con sus compañeros en el fondo de la mar.

Lo que quería resaltar como consecuencia de esta catástrofe es algo positivo. Pude apreciar inmediatamente después de su ocurrencia que el Arroyo de las Piedras había conducido una tromba de agua que se había llevado por delante el albero y había dejado un socavón de importancia que impedía, por supuesto, el paso y exigía bajar a la arena si se quería proseguir el camino. Acostumbrado a que las cosas de palacio van despacio, que para iniciar cualquier obra hay que poner de acuerdo a varias administraciones, la municipal, la autonómica y la estatal, por lo menos, me preparé intelectualmente para convivir con el enorme agujero durante varios meses y aceptar cualquiera de las dos desviaciones que permitía la ruta.

Pero no. El éxito ha sorprendido a la propia empresa (también se dice misma empresa). Ya el pasado sábado la magna obra estaba casi terminada y el tráfico era normal. Es importante lo que se ha hecho, se ha canalizado el cauce de agua y aunque no se prevé, o no se distingue, cómo va a desaguar porque hay una distancia hasta el litoral hay que destacar la celeridad con que se ha terminado.

Siempre nos estamos quejando de lo mal que funcionan las cosas. También es un clásico. Se ha transformado en una convicción el que nada tiene arreglo, que la condición humana es proclive irremisiblemente a la chapuza, al desorden, a la pereza y a la indiferencia. Que, salvo que haya un interés particular por acometer una determinada actividad, la actitud es el de tente mientras cobro, el de vuelva usted mañana, el de le falta un sello, el de no es aquí, el de ha bajado a desayunar, el de está reunido, el de no hay partida presupuestaria, el de sabe usted que con esto de los recortes.

A veces, sin embargo, sólo a veces, como si de un milagro se tratase, se soluciona el problema. Alguien, quizá un fenómeno, se arremanga y quizá por las circunstancias que la rodean, acomete la tarea y lo que era concebido como una labor de trascendencia queda resuelta en un plis-plas. A ver si con la torre del cable sucede algo similar. Desde que la conozco permanece impertérrita esperando que alguien la restaure y sirva para algo, de atracción turística por ejemplo.

Esas personas, esos patriotas, son los hacen que valga la pena vivir en sociedad. No hay mal que por bien no venga.