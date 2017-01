Albert Rivera cree que las palabras de Santi Vidal «son un Watergate en toda regla». O sea, el Gobierno catalán recabando datos fiscales de los ciudadanos. El escándalo que acabó con Nixon desvelaba abusos de poder e incluía todo tipo de actividades ilegales, pero no termino de ver el parecido. Ahora todo se parece a todo. Trump al presidente Jackson. Trump a Hitler (la última en la melonada común ha sido Manuela Carmena). El mundo que describe Orwell en '1984' a la administración de Trump (y más allá del parentesco forzado del neohabla con los hechos alternativos.). Como si decimos que el movimiento Know nothing del XIX en EE. UU. se parece a lo que Trump favorece. Los inmigrantes no queridos eran los católicos irlandeses. La ideología de los know nothing rezumaba populismo, antielitismo y conspiración (creían que el papa quería destruir EE.UU.). ¿Y el Gobierno español no tiene mis datos fiscales? Qué escándalo, esto es un Watergate.