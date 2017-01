Pijama party

Por fin vamos viéndole el final a una costumbre que no está exenta de divertimento pero que deja nuestra imagen de ciudad sofisticada a la altura del poliéster. Algunas cafeterías de Málaga han comenzado a prohibir a su distinguida clientela que acuda a sus locales en pijama. En los barrios ya ha habido alguna campaña para seducir a sus habitantes y que vistieran 'de normal', pero al final van a ser los dueños de los bares, hosteleros del gran poder, los que van a acabar con este uniforme de barrios como Cruz Verde o Lagunillas, donde se premia además llevar la bata con cáscaras de pipa. Allí el 'look' tercermundista nunca desentonó debido a sus singulares condiciones urbanísticas o, dicho de otro modo, a estar hechos una mierda.

Esta prohibición podría extenderse a muchas otras partes. No a la calle, donde por ley la gente debería ir como le viniera en gana, pero para entrar en los comercios tiene que cantarnos otro gallo. Habría que prohibir también entrar en pijama en los centros comerciales, en los bares, en el Bershka, en los museos de Málaga o en las estafetas de Correos. También, de una manera muy curiosa, en los bares de alterne. El Pompidou y sobre todo el Ruso (por su condición periférica) deberían poner también ellos un cartel así. «Prohibida la entrada a toda persona en pijama o bata. Disculpen las molestias». Es además un tipo de cartel de los que no hace falta traducir en otros idiomas, como cuando vas a Inglaterra y ves en las tiendas mensajes en español recordando que no se permite robar. Pocas veces pudo sentirse uno tan orgulloso de su origen.

A la gente que decide ir en pijama por la vida no se la entiende. También escapa de cierto nivel de comprensión algunos individuos que a partir de febrero empiezan a ir a todos los sitios en chanclas, y a media tarde ya llevan los pies como los de unos penitentes. Poca gente sabe que no se puede conducir con esta forma primitiva de calzado. A algunas señoritas se les hacen excepciones, porque la chancla alcanzó la alta costura del mismo modo en el que lo hizo el pijama, con diseños por cierto carísimos que han desfilado por las mejores pasarelas de Londres o de Milán. Claro que Málaga no es una pasarela; no es lo mismo ir en pijama a recoger un Grammy que hacerlo en la calle Pepote. Aquí en Málaga hay un desfile que a mí siempre me ha producido cierto rechazo y que se llama 'Larios fashion week', con una pasarela que va casi desde una punta de la calle Larios a la otra. Es tan larga que las modelos llegan al final del recorrido con rozaduras. El mundo de la moda alcanza unos derroteros inauditos. Pero debemos aclarar que no se trata de una prohibición total del pijama. Usted podrá, por ejemplo, seguir luchando por sus derechos vía Internet. El abanico de cosas que se pueden hacer en pijama se seguirá extendiendo. Son cómodos, y con ellos hasta se pueden escribir artículos.