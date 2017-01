La necesidad de mejorar la infraestructura hospitalaria de Málaga es incuestionable. Que hay que hacer algo para poner freno a las carencias actuales no se discute. Pero ¿qué? Eso ya es harina de otro costal. Las opiniones, que son libres, divergen y cada uno sostiene la suya, que no tiene por qué ser incompatible con la de los demás siempre y cuando al final impere el interés general. Un grupo de profesionales sanitarios ha rescatado la vieja idea de hacer un nuevo Carlos Haya en los terrenos libres que hay en el recinto del Hospital Civil. Esos médicos, en su mayoría jefes de servicio y directores de unidades de gestión clínicas, conocen el paño y han dejado claro al consejero de Salud, Aquilino Alonso, que cualquier solución que se le dé al problema pasa por resolver la penosa situación de Carlos Haya y que para ello la mejor opción es levantar ese hospital en el Civil y conectarlo con el Materno Infantil. ¿Se hará el nuevo Carlos Haya? Pues falta hace, sin duda, pero su construcción o no dependerá, por un lado, de que la Junta de Andalucía tenga realmente voluntad de gastarse el dinero y de erigir ese edificio y, por otro, que se produzca un consenso suficiente entre los distintos actores implicados en ese asunto, léase profesionales, plataformas sanitarias, colectivos ciudadanos, partidos políticos, la Diputación Provincial (que es la dueña de los terrenos del Civil) y el Ayuntamiento de Málaga.

Poner de acuerdo a tanta gente no es tarea fácil, sobre todo cuando de por medio hay ideologías diferentes y partidismos que defender. Por eso, es clave que Salud sea lo suficientemente hábil para escuchar a todo el mundo, tender la mano y no cerrarse a ningún planteamiento. Una vez valorados todos los puntos de vista debe elegirse el proyecto que sea más beneficioso para potenciar la infraestructura hospitalaria. Lo que en modo alguno debe ocurrir es que, una vez más, todo quede en muchas palabras y ningún hecho. Aquí ya no valen más retrasos. La capital malagueña necesita un gran hospital, un centro moderno, funcional y que suponga un aumento de camas, quirófanos y profesionales. Esa es la forma de afrontar con garantías el futuro y de poder asegurar la asistencia de calidad que los ciudadanos se merecen. Nadie tendría que poner palos en las ruedas a una iniciativa que saque a Málaga del ostracismo. De perderse también este tren, no habría excusas que salvasen la cara de los que impidiesen con su cerrazón sacar adelante la construcción de un nuevo Carlos Haya o como quiera que se le llame en el futuro.