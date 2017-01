Guerra fiscal al azúcar

En octubre de 2016, la Organización Mundial de la Salud (OMS) hacía público un informe técnico en el que se lleva a cabo una defensa a ultranza del uso de los instrumentos fiscales para la corrección de problemas relacionados con la salud de los ciudadanos. Para la OMS, los impuestos constituyen una intervención fundamental para abordar la obesidad y la diabetes. El uso de impuestos sobre las bebidas azucaradas permite reducir de manera proporcional el consumo de estas, especialmente si se establecen con tipos de gravamen que eleven el precio en un 20% o más, declara el citado organismo internacional.

Fue un eminente economista británico, Arthur Pigou, el padre intelectual de la utilización de los impuestos para la corrección de los fallos del mercado en forma de externalidades. Cuando el precio no refleja completamente las consecuencias que una actuación conlleva para la sociedad, puede estar justificado aplicar un impuesto que recoja los costes adicionales, mandando así una señal a los demandantes. Si se traslada a unos mayores precios, cabe prever que se reduzca el consumo del bien que se desea restringir.

La propuesta lanzada por la OMS se produce después de los que se califican como apreciables avances en la tributación del tabaco. No obstante, no pueden pasarse por alto diversos aspectos relevantes: I) la carga fiscal sobre el tabaco, incluyendo el IVA y los impuestos especiales, representa en torno al 80% del precio final; II) el humo del tabaco origina perjuicios directos para los fumadores pasivos, lo que no ocurre en el caso de los productos azucarados; III) la fiscalidad, pese a su cuantía, no logró evitar los inconvenientes para los no fumadores, que solo se han mitigado a través de la regulación; IV) el tabaco sí comparte con los productos no saludables la generación de repercusiones sociales por mayores gastos sanitarios.

Un impuesto sobre las bebidas azucaradas encuentra, pues, un respaldo dentro de los esquemas estándares del análisis económico. La cuestión clave es, lógicamente, si tiene efectividad en disminuir el consumo. Para hacerse una idea al respecto hay que prestar atención a varios puntos:

a) En primer término, naturalmente, a la magnitud de la carga fiscal. Debe tenerse presente que los bienes sometidos a impuestos especiales soportan asimismo el gravamen del IVA. Así, un artículo con un precio de un euro podría tener un precio final de 1,32 euros si se aplicara un impuesto especial del 20% y un IVA con tipo reducido del 10%; si se utilizara en el IVA un tipo general del 21%, el resultado sería 1,44 euros. La carga tributaria total representaría en torno a un 24% y un 31% del precio final, respectivamente.

b) Los cálculos anteriores se han efectuado bajo el supuesto de que los empresarios logran trasladar completamente la carga impositiva a los precios. Salvo casos singulares en los que la demanda es totalmente inflexible, no suele ser así. Si los productores, distribuidores o comerciantes absorben una parte del tributo, la señal recibida por los consumidores se debilita.

c) Lo anterior está ligado a la elasticidad de la demanda respecto al precio, es decir, a cómo reaccionan los clientes ante variaciones en el coste que tienen que afrontar en sus compras. Si la demanda es muy rígida, apenas variarán su consumo, con lo que no se conseguiría el propósito, aunque de ello se beneficiarían las arcas públicas.

La experiencia reciente apunta, en general, que los impuestos sobre bebidas azucaradas se trasladan en gran medida a los precios finales y que la demanda tiende a reducirse. Sin embargo, algunos analistas han advertido de que ciertos grupos de consumidores, especialmente los más jóvenes, pueden desplazar su demanda hacia otras bebidas no gravadas que tengan un mayor contenido calórico. Para otros, dichos impuestos tienen un carácter regresivo, al hacer recaer una mayor carga relativa sobre las familias con menores ingresos. Aquí nos encontramos con un posible conflicto en un instrumento que puede ser bueno para una finalidad, la de frenar un determinado consumo, y negativo en la vertiente de la igualdad distributiva. Lo mejor en estos casos es dedicar cada instrumento a aquello para lo que es adecuado y buscar otros para atenuar las desigualdades.

No faltan otras críticas, como la de quienes señalan que la nueva figura no debería centrarse solo en algunos tipos de bebidas, sino que tendría que extender su radio de acción para incluir todos los alimentos y bebidas en función del azúcar añadido. A tenor de las informaciones que están apareciendo sobre la presencia insospechada de este último en una inusitada gama de productos, dicha pauta nos llevaría a un tributo de espectro bastante amplio. En el plano opuesto, los detractores de la tributación especial sobre el azúcar arguyen que esta impone un gravamen sobre todos los consumidores afectados sin discriminar según otros hábitos de vida, algunos de los cuales podrían ser compensatorios de la adicción al azúcar.

En España, el gravamen también planea en el horizonte y quizás ha sido el deseo gubernamental de no amargar las pasadas fiestas navideñas a amplias capas sociales lo que ha relegado su puesto en la parrilla de salida. En cambio, en el escenario actual, a casi nadie le amarga el dulce de incrementar la carga fiscal de las grandes empresas. En estas mismas páginas hemos abordado la controvertida cuestión de quiénes son los que acaban soportando finalmente la carga tributaria, ya sea de impuestos directos o indirectos, individuales o societarios.