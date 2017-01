Acaba el año Cervantes como empezó: Sin enterarnos. Se habrán celebrado 500 eventos relacionados con el cuarto centenario de la muerte del que está considerado el escritor más relevante de la lengua española, pero qué desazón: Han pasado sin pena ni gloria. Cervantes murió abandonado, sin el reconocimiento a su obra que tanto ansió. Y qué paradójico resulta que en el aniversario de aquella muerte se vuelva a repetir de alguna forma el abandono. El interés de los Reyes Felipe y Letizia porque la efemérides tuviera repercusión en la ciudadanía ha quedado yermo. Nada que ver cómo Reino Unido ha conmemorado los mismos cuatrocientos años de la muerte de Shakespeare.

En el país que ha votado la desconexión con Europa se admite que no se sabe con certeza histórica quien fue realmente el autor de 'Macbeth' y 'Julio César'. Eso no impide que todos los europeos con alguna formación conozcan e incluso se rindan ante alguna de sus maravillosas obras de teatro y poesía. ¿Quién no ha visto en cine alguna de las numerosas versiones de 'Romeo y Julieta'?

En España hay quien cree que El Quijote es una personalidad histórica y no el personaje de ficción más extraordinario de la literatura universal. Hay una gran ignorancia sobre su autor, Miguel de Cervantes, y mucho más sobre el resto de sus obras, incluidas sus deliciosas novelas ejemplares, moriscas y pastoriles. El mejor homenaje a Cervantes es la difusión de su obra y de su vida, de la que se sabe mucho, al contrario que sobre Shakespeare. Una vida apasionante, mucho más que la de Paesa, que por encargo de una editorial ha llevado al cine Alberto Rodríguez. Mil caras más tuvo Cervantes, que fue el joven mujeriego en Italia; el militar en batallas históricas; el cautivo de los moros en Argel; el cobrador de impuestos y preso por fraude; y el escritor solitario. ¿Cuántos 'biopic' hubiera hecho la BBC sobre el Manco de Lepanto con este material?

Aquí nos tenemos que conformar con la serie de su vida que TVE rodó en 1981 y que se puede visionar - borrosísima- en internet. Para esta fecha histórica la cadena pública ha sacado de la lata 'El Quijote', también de aquellos años, y nos ha ofrecido como novedad una serie inventada sobre las relaciones de Cervantes y Lope además de un menú cervantino en 'Masterchef'. Una gran vergüenza. Eso sí, esta semana nos echan otro capítulo de 'Reinas' sobre dos sinónimas de Inglaterra y Escocia de la época de los dos escritores. No parece una burla. Lo es.

En Reino Unido han proyectado a lo largo del Támesis todas las obras del Bardo de Avon para mantener vivo su legado. Mientras, el Gobierno y la Junta de Andalucía saldan el año Cervantes con exposiciones, charlas y no sé qué. Encima lo llaman 'Cervantes vive'. Podrían haberlo titulado 'Cervantes muere otra vez'.