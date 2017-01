Territorio UMA

Málaga parece haberse convertido en territorio exclusivo de la Universidad de Málaga. Hace ya más de cuatro años que universidades privadas se interesan por instalarse en la capital. Y en cada uno de esos acercamientos siempre ha habido alguien en la Junta preparado para desbaratar la operación a tiempo. Por algún motivo que algún día deberá explicar con transparencia el Gobierno andaluz, hay una alergia endógena a la enseñanza superior de titularidad privada.

La última en insistir ha sido la Universidad Loyola de Andalucía, la institución jesuita, que retoma su proyecto de ubicar una franquicia en Málaga al calor de los movimientos que empieza a haber en Tabacalera en torno al Polo Digital. A ver si corre mejor suerte que la Universidad Europea de Madrid (UEM) o la Católica de Murcia (UCAM), que han acabado por desistir, o casi, vista la frialdad del recibimiento. Mal asunto este de que no se quiera abrir las puertas a organizaciones educativas que, además de enriquecer la oferta, sacudirían el aletargamiento en el que a menudo incurre la universidad pública como consecuencia de vivir en monopolio.

Sobre todo, porque el argumentario que suele dejar caer la Junta para justificar su veto es generalmente frágil. En primer lugar, la necesidad de ajustar las titulaciones que imparten pública y privadas para que haya una oferta complementaria y equilibrada. Sería una razón válida si no fuera por que es luego la propia administración la que se contradice al admitir en algunas facultades un número de plazas que el mercado laboral en el que desembocan los titulados es incapaz de absorber.

Es frecuente también la crítica al carácter confesional de algunas de las que pretenden desembarcar. Cuando en 2012 José Luis Mendoza, el ultracatólico presidente de la UCAM, visitó la antigua prisión de Cruz del Humilladero para ubicar allí su Universidad Católica de Andalucía, no faltaron las voces que lo tildaron de sectario. Cierto es que Mendoza pertenece al movimiento neocatecumenal de los 'kikos', uno de los más ortodoxos del dogma vaticano. Pero su pertenencia a una doctrina, la que sea, no dinamita la calidad de su enseñanza. No en vano, por algo la UCAM es ya la universidad de la élite olímpica española. Y por algún motivo sus investigadores empiezan a destacar en un mercado cada vez más exigente como es el de la ciencia. Y si la objeción es la ideología, ¿acaso no hay catedráticos sectarios en la pública? ¿La endogamia en los reinos de taifas en los que se han convertido algunos departamentos no es, en sí, otra forma de exclusión?

En aquella ocasión, la entonces rectora despachó con desprecio a la UCAM con un: «Si al menos fuera Harvard». Quizá no miró la hoy consejera a cuántos puestos está la UMA de la universidad americana en los ranking. Digamos que lejos.