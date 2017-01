Promesa y verdad

Acostumbrados a que demasiadas promesas electorales duerman el sueño de los justos sorprende la rapidez con la que Donald Trump lleva a la práctica sin dilación sus promesas electorales. Prometió construir un muro, prometió mano dura con los inmigrantes, prometió vetar la entrada a los musulmanes, prometió obstáculos a la globalización y en su primera semana ha firmado para llevar a término sus promesas quince órdenes ejecutivas y memorándums presidenciales, documentos legales comparables en España con el decreto ley.

Como publicaba 'The New York Time': «Ningún presidente en tiempos modernos ha empezado con tal ráfaga de iniciativas en tantos frentes y en tan poco tiempo». Se equivocó quien pensó que este señor cuando llegara al gobierno suavizaría los planteamientos defendidos en campaña. A día de hoy quien pensó que veríamos una cara más amable, comprensiva y conciliadora a la conocida erró. Cabe preguntarse por esta razón si en democracia aciertan siempre las mayorías o si quien lo votó esperaba que fuera fiel a la palabra dada aunque los planteamientos y propuestas que presentaba pudieran llegar a ser inhumanos y rechazables desde el punto de vista ético, político o moral. Sin embargo, todo hay que decirlo, este hombre está haciendo lo que dijo. Trump sorprende porque está llevando a término, aunque sea de malas maneras, hiriente o destructivo, lo prometido. A tenor de lo que se está viendo en estos primeros días de mandato, se aleja de quien utiliza la palabra para mentir y alcanzar el objetivo deseado. Parece que este hombre no ha engañado. En esto se aleja de quien utiliza la palabra para conseguir un fin y luego la desecha. Porque hay quien se instala en la falsa mentira como criterio de vida. Esto ocurre en muchos ámbitos: familiar, religioso, político o social.

Ahora bien, urge rescatar el valor de la verdad y la palabra dada. Pero una palabra que construya y no destruya; de una palabra que conforte y no desprecie; de una palabra que genere progreso y cambio. Es necesario, aunque el mundo siga siendo el infierno de siempre, ser fiel a la palabra. Y que esta palabra venga iluminada por la verdad. Una verdad iluminada por la recta razón humana evita que nos hagamos daño. Quien así se deja conducir en sus ideas, deseos y proyectos construye puentes de entendimiento y diálogo. Se aleja de posiciones que ahoguen en el propio vómito y sean excluyentes.