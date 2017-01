La plaza, debate abierto

Me voy a pronunciar y reconozco que en este caso no soy del todo imparcial. Este escrito espero me sirva de pública reflexión a la vez que forme parte del debate generado. Son muchísimos los años de amistad con un restaurador de la plaza -la de los Naranjos, por si aún no sabían a qué me refería- viendo lo sacrificado que es ese tipo de negocio. Han sido muchas las veces que me he sentado en su restaurante a charlar junto a una cerveza viendo pasar visitantes de todas las nacionalidades y a muchos marbelleros que nos saludaban o se paraban a comentar y compartir algún tema local con la parsimonia propia del espíritu de pueblo que siempre nos ha caracterizado. En algunas ocasiones he coincidido con otros conciudadanos comiendo o cenando en este establecimiento con sus familias, disfrutando de una plaza llena de actividad y animación, en un maravilloso entorno de naranjos y olor a azahar que hace las delicias de todo el que pasa por allí. Hemos comentado muchas veces el tema de las mesas y los excesos que se han cometido en ciertas etapas, abusos en el número, en la distribución y la permisibilidad de los que deberían controlar esta actividad, aunque esta negligencia no ha sido exclusiva de esta plaza, como todos sabemos. En cualquier caso, actualmente no era esto lo habitual y las concesiones adquiridas parece que se estaban respetando dejando el espacio perimetral mucho más despejado. Ahora bien, la zona central seguía estando colmatada de mesas y era imposible transitar por ellas. Eso es indudable e injustificable.

Reconozco que no es el ideal de espacio público y que precisa del debate que se ha generado a raíz del nuevo empedrado, pero me parece que hay un fuerte desequilibrio de la balanza a la hora de juzgar la situación. Se está dejando arrinconados a un grupo de empresarios a los que casi -o sin el casi- se está acusando de especuladores del espacio urbano pese a estar cumpliendo estrictamente su concesión. La mayoría de ellos son familias de Marbella que también quieren lo mejor para la ciudad, sus ciudadanos y sus visitantes. Son los primeros interesados en estudiar esta situación de manera justa, buscando el bien común.

Estamos ante un asunto que se ha cogido por bandera de la demanda ciudadana pero que tengo la sensación de no estar bien explicado y, reducirlo a despejar de mesas la zona central es simplificar mucho además de no contemplar los efectos secundarios. Hay puestos de trabajo de por medio, negocios históricos que podrían cerrar e incluso acabar con la actividad de la plaza, principal atractivo turístico del casco antiguo y por lo tanto dinamizador de su entorno. Si nos quejamos de que el centro está muerto los fines de semana y durante el invierno, lo que hay que hacer es potenciarlo con actividades que lo mantengan funcionando, diversificando los negocios y el tipo de público. Por supuesto que hay que regular la ocupación del espacio público y mejorar la accesibilidad, no solo de la plaza sino de cualquier lugar público. En esto creo que estaremos todos de acuerdo, pero hagámoslo con la sensatez necesaria y teniendo en cuenta todos los factores.

Tal vez me he malacostumbrado a las mesas y su colorido y por eso todavía me choca el reluciente empedrado. Será por eso pero no veo necesario tener completamente despejado el centro de la plaza y me bastaría con poder pasar con ancho suficiente de un extremo a otro o poder sentarme en uno de los negocios (sí, he dicho negocio) y tomarme un pescado a la sal, una paella o una cerveza disfrutando del ambiente multicultural que la ha caracterizado en las últimas décadas.

No se trata de rascacielos o árboles, en esta ocasión se trata de familias y amigos de Marbella que están muy preocupados por su futuro. Por eso pido que no se simplifique el asunto y se analice con la sensatez que requiere. Seguro que hay espacio para todos.