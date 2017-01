Un nuevo maná

Hace años, algunos más de los que pudimos alcanzar, el mar de Manolo y de Antonio Banderas era visto como un elemento extraño, incluso en los barrios que lo tenían como vecino. Sé que por Pedregalejo hay pescadores, curtidos de sol y sal, que no son capaces de ligar dos brazadas: que no saben nadar, vamos, los días de marejada...

El mar era una pátina azul que se veía y que no se disfrutaba en una Málaga que tenía aún 'lejillos' el siglo XXI. El mar lamía nuestras costas, pero le echábamos 'justitas cuentas', y de él teníamos las mejores noticias detrás de la Puerta de Atarazanas. Una Málaga en la que el mar era circunstancia y no celebrado privilegio. Todo esto era cuando la ciudad no 'pitaba' en las revistas de medio mundo. Cuando el malagueño daba la espalda al mar más cercano, y sus baños de yodo los tomaba por las playas de la Axarquía -si gustaba de la paz-, o por las de Torremolinos, si es que quería rubia europea y clase de idiomas un domingo de agosto.

Más tarde se fue hablando del Puerto, de que ese terreno ganado al mar sirviera para algo más que los atraques marinos de medio calado y que las gaviotas tuviesen su reino. Allí fuimos alguna vez a imaginarnos historias de marinos marselleses, de piratas, pero la impresión era de una tristeza de óxido junto al Morro.

La cuestión es que hemos vuelto al mar de Málaga, de frente, a pecho abierto. El mar como riqueza total. Lo contaban perfectamente en el periódico Lillo y Francisco Jiménez: «Salvo la pesca y el turismo de sol y playa, Málaga ha vivido históricamente de espaldas al mar (...) hasta ahora». Hasta ahora en que ha llegado nuestra «hora marítima», que diríamos parafraseando, y ortográficamente mal, al maestro Alberti. Porque este periódico contó cómo en estas olas amables y cercanas hay innovadores, valientes de esos que se dicen ahora: emprendedores. Malagueños que han visto que junto al boquerón y la concha fina, el mar, nuestro mar, es un 'Eldorado' vinculado a empresas de I+D que van desde la arqueología subacuática al ecologismo de nuestros fondos. En busca de nuestras líneas de flotación.

Y es que ocurre que a pesar de que el mar, de que el padre Océano no fuese misericordioso con algunos de nuestros clásicos grecolatinos, el mar también entrega a Málaga todo su poder y su fuerza para que lo contemplemos más allá de la postal de ciudad-balneario.

Contaron Lillo y Francisco Jiménez que hoy en Málaga las olas vienen a ser muy propicias para los emprendedores que saben tomar los vientos que peinan esta parte nuestra de Alborán. Que el mar genera aquí una economía de «más de 50 millones de euros».

Que al mar nunca hay que perderle la cara los días de temporal, ni dejar de ordeñarle 'plata' los días de calma chicha y saturación en tierra. La «nueva economía azul», de la que este periódico nos puso 'al loro'.