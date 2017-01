Horrores en privado

Es habitual encontrar anuncios vendiendo las excelencias de la atención sanitaria o sociosanitaria en centros privados. Hablo de algunos, que quede claro: hay concertados y privados que son excepción. Imágenes de cercanía, de calidez, de un mundo sin esperas, sin aglomeraciones en pasillos ni habitaciones a rebosar. Imágenes y palabras que invitan a suscribir ese tipo de atención personalizada, tan deseada por cualquiera. Esa realidad así pintada esconde en muchos casos para los enfermeros otra bien distinta, en tonos grises casi negros, que se debe saber,

Disponibilidad. Enfermeros contratados y disponibles (uso gramaticalmente el masculino plural pero son mayoritariamente enfermeras) en cualquier momento, sin reconocimiento económico a esa disponibilidad, y prácticamente sin límite. Pueden llamarlos a su móvil a las tres de la mañana por ejemplo, o en un fin de semana de descanso, y un día y otro, para cubrir un turno o seguir trabajando con la promesa que ya le abonarán o compensarán esas horas... puede incluso que las pierdan si se les pasara el plazo para ello.

Ubicuidad. Pueden trabajar en cualquier unidad, sea hospitalaria o de atención domiciliaria, incluso en cualquier momento, puede que al salir de un turno de noche, con pacientes complejos y con contrato por primera vez. Todos han de servir para todo, aunque atiendan a pacientes en situaciones clínicas muy distintas.

Su casa es el hospital. Si tienen cargas familiares, que se aguanten; si necesitan continuar en el turno siguiente, el descanso para cuando sea. Algunos pueden estar contratados en turnos de noche y durante años. Las noches son a veces demasiado largas y horribles por la carga de trabajo que conllevan.

Contrato en prácticas o prácticamente otra cosa. Puede que ocurra que algunos estén con contratos en prácticas, no para aprender en un trabajo tutorizado, sino para trabajar como los demás pero por menos dinero. Cuando se agoten los dos años, adiós; y esperarán otros para relevarlos y repetir lo mismo. Debieran cumplir estos contratos su finalidad: ayudar a la inserción laboral a los que tienen que ir ganando en capacidades para su mejor desempeño profesional.

Que no se sepa. Que no se les ocurra decir el contrato que tienen, o llevarse la planilla de turnos para consultarla y, en su caso, reclamar. Pueden perder el contrato, y lo saben. Allá ellos si quieren perderlo. Decisión difícil cuando en la Administración pública los contratos no son para los más jóvenes precisamente.

Hay más... Es posible que las empresas subcontraten servicios, incluso quien se anime a sacar más rentabilidad en estas condiciones ('compañeros' que se convierten en duros contratistas) y se abaraten más los costes y las percepciones sean aún más vergonzosas, puede que ajustadas, o no, a derecho, pero sin duda injustas. A veces hay más pacientes a atender... para un enfermero solo, incluso en diferentes plantas.

No todos los centros son así. Es la mejor ocasión para publicitarlo quienes así no los gestionan. Y esos anuncios de calidez sean también de calidad y de consideración y respeto a enfermeros jóvenes, en situación precaria y cuyo esfuerzo para llegar hasta aquí les hace aceptar contratos con estas características, por no emigrar, por no poder acceder a contratos en la sanidad pública, en general más favorables.

La sanidad privada es creciente en nuestra provincia, curiosamente en años de crisis económica, y por tanto más significativa socialmente. No basta sin embargo con su crecimiento, sino que es necesario que se consolide. En los últimos años se está concentrando en menos manos y dadas las escasas ofertas del sistema público hay más profesionales 'disponibles' y más baratos: está servido el bajo coste, y no menos responsabilidad.

Con todo ello, nadie debe poner en discusión que la atención sanitaria privada es necesaria, en ningún caso debe ser demonizada, sino que es complementaria a la pública, y ha de ser rentable para que sea posible, pero, eso sí, que la rentabilidad no pisotee a los enfermeros en sus derechos, como si pareciera que trabajasen en la casa de los horrores. Una empresa sanitaria que promocione de forma permanente el desarrollo de sus profesionales y de sus procedimientos es más 'competitiva' y sus servicios, más preferidos.

Los enfermeros que sean enfermeros. Conviene que la población atendida, por su propia seguridad, verifique si quien le atiende para administrarle un contraste intravenoso, tomarle una muestra de sangre, administrarle un fármaco por vía intravenosa o intramuscular es un profesional de Enfermería titulado y colegiado. Es fácil: pueden acceder en abierto a la web del Colegio. No sólo basta el título académico, también el Colegio debe fomentar las buenas prácticas y por tanto ha de ser receptivo a las quejas de los ciudadanos en ese sentido.

Somos conscientes de que incluso lo legal para muchos está muy por debajo de lo deseable, y como Colegio profesional estamos obviamente para informar a nuestros colegiados sobre los derechos que les asisten, y así lo venimos haciendo. Muy pocos se atreven a denunciar situaciones penosas como las señaladas, que vamos a abordar sin demora, porque tenemos que ser referencia para los colegiados que trabajan en las empresas privadas, entre las que queremos reconocer a aquellas dispuestas a que el trabajo de los enfermeros se realice en condiciones dignas, con reciprocidad a la altura de la responsabilidad que tienen, y que también apuesten por su desarrollo profesional y por las mejores prácticas. Esa publicidad fiel y en positivo será siempre bien recibida y apreciada.