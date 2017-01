Al Trump Trump

La vida es incalculable, y la política no digamos, así que no hay que desesperar, pero el nuevo presidente de los Estados Unidos ha empezado a cumplir las cosas que prometió en su campaña. Al tran tran, derogando la reforma sanitaria de Obama, ordenando la construcción del muro con México, que es un muro con toda América Latina, quitando la página en español de la Casa Blanca, prohibiendo la entrada a ciudadanos procedentes de países con mayoría musulmana, el presidente Trump va cumpliendo sus promesas electorales más escandalosas.

Nunca he creído mucho en el dicho: «No hay mal que por bien no venga». Los fracasos suelen llamar a los fracasos, no a los éxitos. Cuando un fenómeno ocurre de manera sistemática, no parece prudente atribuirlo a la mala suerte, sin más. De modo que si el populismo crece en todas partes, convendría pensar un poco en las razones de carácter sistémico que han dado lugar a su aparición sistemática. O dicho a la manera de Shakespeare, todo esto es una locura, pero hay un método en ella.

Tenía razón Dani Rodrik cuando nos advertía de que la hiperglobalización, los estados nacionales y la democracia no encajan bien. Los tres elementos son compatibles de dos en dos, pero no todos ellos al mismo tiempo. Cuando la hiperglobalización fuerza a competir a sociedades con altos niveles de protección social con otras con bajos niveles, o directamente sin protección social, tarde o temprano la democracia se resiente. Y eso es lo que estamos viendo con el auge de los populismos.

Por lo demás, lo que proponen los populistas, que es reforzar las fronteras nacionales, no es más que una manera, quizá la peor, de combatir los males reales que provoca la globalización desregulada. Es posible que los que más se han beneficiado de la hiperglobalización estén ahora preocupados, pero seguro que encuentran la manera de acordar con el presidente Trump el modo de que ni a ellos, ni a sus capitales, los incomode ningún muro a la hora de viajar por todo el planeta. Los muros detendrán antes al viento que al dinero.

La forma que sería más sensata es la que implica una regulación del comercio por una democracia supranacional. La Unión Europea, en su proyecto más que en su realidad, sigue siendo un ejemplo del mejor camino que podemos tomar los seres humanos, después de lo vivido en el pasado, para cohonestar la democracia y las enormes fuerzas sistémicas que desata el libre comercio. Aunque, todo sea dicho, ningún sistema es una garantía absoluta de éxito, si los humanos no actuamos con sensatez. La misma izquierda radical que se opone en el Parlamento Europeo a un tratado comercial con Canadá, un país cuyos niveles de respeto a los derechos humanos, de protección social y de calidad en sus mercancías son como los nuestros, se mostraba, hace unos meses, favorable a considerar a China como un socio comercial de pleno derecho. Lo que, siguiendo a Shakespeare, es una locura, pero esta vez, sin método alguno. O sí. Quizá, como decía el otro, «aquí todos van a lo suyo, menos yo, que voy a lo mío».