SOBRE EL ALCALDE DE LA TORRE

En el mundo del deporte se suele decir que los problemas hay que solucionarlos en el vestuario, que es como decir que no trasciendan a la opinión pública. En política no ocurre así, porque existe la tendencia a airear las crisis, de ahí aquella frase de cuerpo a tierra que vienen los nuestros. Pues resulta que al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, le han abierto las ventanas de par en par desde que su mujer hiciera pública la decisión de su marido de no volver a presentarse en las próximas elecciones municipales de 2018. Y ahora su entorno se le ha vuelto inhóspito, dentro y fuera de sus filas. Como si ese entorno hubiese perdido eso que el Libro del Eclesiástico define como el temor de Dios y que tanto afecta a quien ejerce cualquier tipo de poder, cuando sus palabras, sus actos, sus decisiones y sus caminos no se perciben ni como los únicos posibles ni como los mejores.

El jardín de la municipalización de Limasa ha sido un ejemplo de ello, porque su equipo más cercano, su núcleo duro, se le ha rebelado públicamente, lo que ha obligado a De la Torre a echar un paso atrás, no se sabe si temporal o definitivo, en su intención de convertir el servicio de limpieza de la ciudad en una empresa cien por cien pública. Es muy probable que ningún concejal se hubiese atrevido a ello hace unos años. La oposición, lógicamente, ve una oportunidad para debilitar al alcalde y al propio PP e intenta sacar ganancias en ese mar revuelto.

Ocurre, sin embargo, que ese mismo entorno se olvida de que, hoy por hoy, el alcalde tiene un amplio respaldo ciudadano, que le reconoce como artífice de la extraordinaria transformación de la ciudad y que valora su empeño en enfocar la ciudad como destino turístico, cultural y tecnológico. De la Torre es hoy, en mi opinión, el alcalde de España con mayor prestigio fuera de sus fronteras municipales y uno de los que puede pasear por la calle sin temor alguno a ser increpado. Todo lo contrario, cuando De la Torre pasea por Málaga recibe constantes muestras de aprecio, con una cifra de récord de selfies por distancia recorrida y una memoria casi sobrenatural para acordarse de nombres y apellidos. Hay actos en los que casi emplea más tiempo en saludar protocolariamente, con filiación incluida, a cada asistente que en su discurso formal.

Pero en esta historia hay muchos matices a considerar. La complejidad para alcanzar un acuerdo con la Junta de Andalucía sobre el Metro al Hospital Civil, el propio enredo de la municipalización de Limasa y su tendencia a eternizar hasta el extremo cualquier negociación con otra administración no le ayudan en estos momentos porque le hacen parecer enredado. En sus filas le reprochan su acentuada condición de outsider del PP, su 'ir por libre', que en estos tiempos cobra más trascendencia porque entienden que el papel del alcalde es clave para realizar un proceso sucesorio que les permita seguir gobernando en la Casona del Parque.

De la Torre merece un buen final de mandato, con el cariño y aprecio de los ciudadanos y la gratitud y reconocimiento de la ciudad; lejos de la soledad con la que Pedro Aparicio salió del Ayuntamiento de Málaga y que muchos recuerdan en estos días como riesgo latente. Pero para ello todas las partes deben ser inteligentes y generosas, porque el objetivo debiera ser un final natural y tranquilo. Ni su partido puede tener prisas en echarle, cosa que marcaría negativamente a su sucesor, ni el alcalde puede resistirse a irse, porque nunca es bueno aferrarse a lo que termina. Quizá en ese equilibrio tan sutil se halle el futuro del PP en Málaga y permita a De la Torre culminar con brillantez y elegancia su mandato como alcalde desde el año 2000 y gran transformador de la ciudad de Málaga en los comienzos del siglo XXI.