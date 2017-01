Sanidad sin efecto placebo

Es bueno hacer caso a los que saben. No tiene sentido que alguien ajeno a la ingeniería diga cómo y en qué lugar exacto tiene que ir un puente. Con los hospitales debe pasar lo mismo. Se tiene que hacer caso básicamente a los profesionales, toda vez que está constatado con datos que la sanidad en Málaga es la que tiene los peores registros de Andalucía en cuanto a listas de espera. La sanidad pública es buena, nadie lo pone en duda. El problema es acceder a tiempo a ella. Eso es lo que hay que solventar. Los profesionales han puesto sobre la mesa una buena idea que en principio no está generando rechazo: levantar un nuevo Carlos Haya en los terrenos del Hospital Civil. Se trataría de completar un gran complejo hospitalario (es mejor utilizar esta terminología para que la idea del macrohospital no contamine la iniciativa) junto al hospital Civil, que es manifiestamente mejorable, y al Materno. El problema de este tipo de propuestas es que se utilice como cortina de humo. Para que estemos entretenidos en esto en vez de estar contando manifestantes, que cada vez son más numerosos en las calles malagueñas y de otras ciudades andaluzas. Los antecedentes no invitan a ser precisamente optimistas. El citado macrohospital se utilizó como excusa para parar una gran manifestación que se estaba gestando en Málaga. Y nada más se supo de él. También se presentó un proyecto para hacer un hospital de unas cien camas en los mismos terrenos del Civil. Y tampoco se llegó a nada. Este tipo de debates no pueden servir de efecto placebo, en el que la gente se crea que efectivamente se está atajando el problema cuando en realidad no se está poniendo un remedio realmente eficaz. No hay pues que perder de vista estos antecedentes, aunque tampoco hay que caer en el pesimismo. Se debe volver a dar una oportunidad para mejorar. Para que los principales partidos hagan caso a esta propuesta de los médicos. Parece que todo apunta bien, pues la Diputación está dispuesta a ceder los terrenos con sus lógicas y preventivas condiciones. Por eso se tiene que empezar a concretar cuanto antes de qué se está hablando. Es decir, se tendría que contar aunque fuera de una manera aproximada, cuántas camas tendría, cuántos quirófanos, cuántas consultas externas. Y sobre todo marcar plazos para tomar una decisión. También es muy importante saber qué se hará con Carlos Haya, pues tampoco se puede permitir que se convierta en un edificio fantasma. De esos que ya hay en pleno centro de Málaga (Correos, Equitativa, Astoria,...). Hay quien plantea que puede ser el tercer hospital que se quiere construir. Tampoco suena mal esa idea, pues se podrían mantener con algunas especialidades o como centro para pacientes que requieran hospitalizaciones duraderas. Aunque lo más sensato es volver a lo que se apuntaba al principio: a ver qué dicen los que verdaderamente saben de esto y que son los que sufren en primera persona las carencias sanitarias en Málaga junto a los pacientes.

Paro: Más jubilados, menos ocupados

Y paciencia es lo que hay que seguir echándole al problema del paro. El discurso triunfalista que está ofreciendo el Gobierno a nivel nacional no se puede trasladar a Málaga, pese a que la tasa de desocupados ha bajado al 25%, la menor desde el comienzo de la crisis. Pero hay dos datos demoledores: este año ha empezado con 10.400 personas menos trabajando, o sea, bastante menos gente que no cotiza a la Seguridad Social. El problema es que este organismo tiene que pagar en la provincia a 25.000 jubilados más. Sobran los comentarios sobre la proporción. No pinta bien el asunto, sobre todo si se tiene en cuenta que Málaga acaba de disfrutar el mejor año turístico de la historia. La esperanza de mejora viene por la construcción, que sí da síntomas de recuperación, aunque sus datos están muy alejados de los años del boom.

Alhaurín el Grande: Fallida moción de censura

Donde estuvo a punto de estallar la tensión fue en el pleno de Alhaurín el Grande en el que se iba a votar la moción de censura contra la actual alcaldesa, Toñi Ledesma. Al final no se llegó a votar tras las esperpénticas escenas que se vivieron. Parecía un sketch ver cómo los dos representantes de la mesa de edad, un concejal de Por Alhaurín, y otra concejala del PSOE, hablaban a la vez como si ostentaran el cargo de la presidencia de la citada mesa ante los jaleos de un público entregado a sus respectivas causas. La secretaria decidió abandonar la sesión cuando así lo estipuló el presidente A (de Por Alhaurín), frente a la presidenta B (socialista), que quería votar. Todo indica que este embrollo se solventará en los tribunales. La principal disputa radica en si se puede considerar ya o no a Mari Francis Fernández como tránsfuga (porque ser lo es), ya que la que era concejala oficial del PP aún no ha sido oficialmente incluida en el grupo de no adscritos, eufemismo para calificar a los tránsfugas, que no pueden votar mociones de censura. Veremos en qué queda este asunto. Quien no debe de estar muy contento es el socialista Paco Conejo, que no logra ser profeta en su tierra pese a las buenas artes que ha demostrado en otros municipios para arrebatarle el poder al PP.