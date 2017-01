Científicos españoles de la Universidad Carlos III y del Hospital Gregorio Marañón han presentado el prototipo de una bioimpresora 3D que crea piel humana. Dermis y epidermis sintetizada a partir de 'biotintas', jeringas cargadas de células y componentes humanos para la revolucionaria impresora que produce una piel bioactiva, hasta dos metros cuadrados cada vez. En principio pueden producirse dos tipos de piel, la alogénica, utilizando un stock de células a gran escala, y la autóloga, que emplea las células para crear pieles específicamente de un paciente concreto. A partir de este increíble diseño y este extraordinario logro, los científicos siguen trabajando para conseguir 'imprimir' otros órganos humanos.

Si, como ya adelantan sus responsables, en poco más de un año la producción de piel va a ser un hecho hospitalario más, atrás quedarán para siempre las inmensas dificultades para curar a pacientes quemados o los no muy exitosos intentos con piel procedente de animales. Pero no sólo esto, si se sigue avanzando en este campo apasionante, en pocos años puede que nos llevemos las manos a la cabeza cuando se ponga a disposición de la humanidad y la ciencia la producción de un sinfín de órganos humanos para poder ser autotrasplantados. Hablamos de órganos humanos autólogos, es decir, sintetizados -o imprimidos- a partir de las células de un paciente para implantar en ese mismo paciente, sin rechazo posible, puesto que son sus células y su ADN. No es fácil imaginar un mundo en el que no haya que esperar un donante para recibir un corazón, unos riñones o un trasplante de médula espinal.

Este paso es tan impresionante que sus consecuencias van más allá de la salud. Los estetas ya especulan con la posibilidad de encargarse una 'funda' entera de piel para sustituir la original, corrigiendo defectos o supuestas fealdades y hasta el paso del tiempo.

Pero pensemos lo que podría ser la producción de alimentos, como la carne animal, con este sistema. Sustituiríamos los mataderos por las impresoras, con toda la carga que ello conlleva de abandono del papel de matarifes animales para obtener proteínas. Producir solomillos o chuletillas a partir de estas células madre haría que los animalistas conmovieran sus planteamientos, vegetarianos y veganos andarían en otra cosa. Puede ser.

Da vértigo pensar lo que el futuro, ya inmediato, puede depararnos. La infundadamente denostada transgenia, usada para corregir información genética patológica o genes dominantes potencialmente nocivos, va a ser protagonista en los próximos años para muchos campos. El mundo no para de cambiar, mientras los seres humanos siguen siendo tan primitivos como sus antepasados. Ahí están las guerras y tantas miserias individuales o colectivas que lo prueban día tras día.

En otros campos ya no biológicos, un auricular inteligente apenas visible se alza como grandísimo avance, pues convenientemente programado transmite la conversación de un interlocutor en el idioma elegido y, a su vez, la respuesta del receptor se emite traducida a la lengua del primero. Atrás quedará la Torre de Babel y lo allí sucedido, pues no hará falta conocer el idioma de aquellos con los que se conversa. Dicen los científicos que tanto que nos será servido hará inevitablemente disminuir la capacidad de aprendizaje del cerebro humano. Algo que, por cierto, es ya hoy un hecho. Los artilugios de los que disponemos ya facilitan conocimientos muy por encima de nuestros saberes o merecimientos intelectuales.

Sistemas educativos, como el finlandés, se han apresurado a desterrar la enseñanza de la escritura, que no sea a través de un teclado. Puede que hayan acertado, pero para una mayoría de nosotros se trata de un error y un exceso, eso sí, nos da inquietantes pistas de hacia dónde van las cosas. El futuro es imparable, siempre lo ha sido, y no sólo por razones cuánticas o de mera sucesión concatenada de acontecimientos, no. El futuro y sus nuevas normas imponen su fuerza y realidad cada vez con un menor control. Sólo podemos adaptarnos y, quizá, tomar lo que de bueno el porvenir pueda traernos, pues de todo hay o puede haber. En tanto, habremos de confesar que los objetivos de la humanidad en su progreso incesante quieren llevarnos a un nivel de perfección y prosperidad cercanos a la inmortalidad. Aun siendo imposible entender por completo estos significados, puede que algunos resultados de esta humana progresión lleguen también a ser realmente indeseables, pero no se empeñen, nada puede pararlos.