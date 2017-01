El nuevo hospital

Málaga lleva demasiado tiempo a la cola en el 'ranking' nacional de camas públicas hospitalarias. Es uno de los datos no menores de la foto de ese déficit crónico que hace desesperar a la ciudad en los pasillos del presupuesto andaluz. Con el gasto sanitario más bajo por habitante en España -1.007 euros frente al País Vasco, con 1.584, según el Consejo Económico y Social-, los números hablan del óxido en la joya de la corona para los andaluces, con los malagueños en cabeza. Más allá de lentos y discretos avances como el hospital del Guadalhorce que descongestiona al Clínico o del realojo digno al hospital de Ronda, la gestión sigue sin dar respuesta al Hospital Costa del Sol ni a un futuro que llegará a la capital con la presión de más habitantes y una población más envejecida. La provincia perdió con la crisis tantas camas como el equivalente a un hospital comarcal, y el tiempo parece ganar la partida. La estadística que avalaba la necesidad de un nuevo hospital hace ocho años engorda, con Málaga en cabeza del aumento demográfico por detrás de Madrid y Barcelona. Enredados en el nominalismo vacuo y en aquel monopoly surrealista del macrohospital allende Los Asperones, parece que por fin todos hemos bajado a la realidad imparable y hasta los gestores del sistema se arman de libreta y lápiz. La epidemia de sentido común se extiende a sabiendas de que la defensa de la sanidad pública no puede acabar como una guerra que nos sorprenda buscando una solución en los pasillos y en hospitales de campaña como barracones educativos de emergencia. La sanidad es la segunda preocupación ciudadana, y ya no es posible exhibirla como bandera sin jirones. El Estado del bienestar reúne aquí malestares diversos. Los de profesionales sometidos a sobrepresión en años duros y los de pacientes que confían en la buena suerte tanto como en los médicos para salir de la lista de espera. La privada achica agua del sistema pero a costa del insólito doble aseguramiento forzoso para tanto asalariado que no puede esperar. La defensa del sistema está en boca de todos y se indigna en la calle con un cabreo multicolor. En este río revuelto en torno a la salud hay que desconfiar de curanderos y charlatanes y estar atentos a la receta de los profesionales. El consejero acaba de preguntarles, y la respuesta ha sido un nuevo Carlos Haya en los terrenos del Civil. La oportunidad necesita pulso firme y claridad de ideas, como la cirugía, pero también de compromiso desde la Junta. El suelo de la Diputación está a la espera de que el SAS ponga negro sobre blanco los euros del nuevo edificio para el gran complejo junto al Civil y al Materno. Eso sí será unificar recursos y no la eutanasia escalonada de la fusión de servicios médicos de Clínico y Carlos Haya. El Civil, que siempre recordaré como un centro en obra permanente, está ante su obra definitiva. Nació con la beneficencia, y va a tener nueva vida desde la pura lógica. Hasta el metro al Civil va a cobrar sentido.