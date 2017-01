MÁLAGA, AUSENTE DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CIUDADANOS

Albert Rivera continuará al frente de Ciudadanos los próximos cuatro años tras la asamblea ciudadana que se celebrará el próximo fin de semana y después de que las bases le hayan votado mayoritariamente para seguir como presidente y hayan respaldado su propuesta de comité ejecutivo, con 37 miembros. Una dirección nacional en la que Málaga carece de peso político ya que no hay ningún malagueño, a pesar de ser la provincia andaluza que más compromisarios aporta al congreso (19 de 77), la que más afiliados, 2.400, tiene en la comunidad, donde la formación centrista acapara más poder institucional al gobernar el Ayuntamiento de Mijas -es la tercera ciudad malagueña en población- y Alcaucín y una de las provincias españolas donde Ciudadanos obtiene unos mejores resultados electorales.

Esta ausencia de malagueños en la dirección nacional ha provocado malestar entre parte de las bases y de los cuadros del partido en la provincia, entre ellos, gran parte de los que han votado a Rivera. Para configurar la ejecutiva y acoger la representación de los territorios, el líder del partido ha consultado a los líderes regionales, quienes han hecho la propuesta de los nombres, según fuentes conocedoras del proceso. En ese sentido, la presencia andaluza en la ejecutiva estará formada por el presidente del partido en la región, el gaditano Juan Marín, la coordinadora territorial, la jiennense Raquel Morales, y la portavoz en Almería, Marta Bosquet.

A este respecto, las fuentes consultadas sostuvieron que Marín no apuesta por Málaga y ve con recelo a políticos de Málaga u otras provincias como Granada que van en alza como el diputado malagueño Guillermo Díaz. Además, añadieron que no se entiende que se premie a Morales, que representa a una provincia donde Ciudadanos no tiene diputados nacionales, ni parlamentarios autonómicos y en las elecciones municipales de 2015 sólo logro diez concejales mientras que Málaga aporta dos representantes en el Congreso, otros tantos en la Cámara regional, logró 32 concejales y gobierna en dos municipios de la provincia.

Tal es el descontento por esta ausencia de malagueños en la dirección nacional y por «la falta de gestos» de Marín hacía Málaga que algunas de las fuentes consultadas apuntaron que «cualquier día Málaga explotará» contra el líder del partido en Andalucía.

Por otro lado, se prevén cambios en el grupo del PSOE en el Parlamento de Andalucía. La malagueña Beatriz Rubiño será la nueva portavoz socialista en la Comisión de Fomento y Vivienda en sustitución de la onubense Manuela Serrano, según han confirmado fuentes consultadas. Un nombramiento que llega en un momento de especial trascendencia para el futuro del metro hacia el Hospital Civil, dado el enfrentamiento entre el Ayuntamiento de la capital -que no quiere que el metro vaya en superficie y defiende un metrobús- y la Junta, que aboga por mantener el acuerdo firmado en 2013 que prevé que vaya a cota de calle.

Respecto al proceso interno en el PSOE unos 200 militantes y simpatizantes socialistas malagueños participaron ayer en el mitin que Pedro Sánchez dio en Dos Hermanas (Sevilla) y donde anunció que optará a la secretaría general del partido en las primarias de mayo. Tres autobuses y numerosos vehículos particulares se fletaron desde la provincia, según la plataforma de los críticos.