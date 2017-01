Evaluando al evaluador

Hay que evaluar a los profesores? Sin dudarlo. Debe hacerse, en primer lugar, porque en sus manos están unos procesos de formación y aprendizaje de enorme trascendencia que no pueden quedar libres de controles de calidad. Pero también porque no viene mal de vez en cuando invertir los papeles y examinar al examinador: esa sigue siendo una sana manera de mantener a la gente con los pies en el suelo. Por fortuna han quedado atrás los tiempos en que los docentes, amparados en una libertad de cátedra no pocas veces reconvertida en patente de corso, podían hacer de su capa un sayo. Hoy en día abundan los sistemas de evaluación de la labor docente, unos acreditados por cierta base científica, otros sostenidos en el voluntarismo, el ojímetro y la voluntad de atender antes a los preceptos de la corrección política que a la mejora de los aprendizajes. Entre estos últimos procedimientos figuran las encuestas mediante las que los alumnos &ndashprincipalmente universitarios&ndash muestran su grado de satisfacción o insatisfacción sobre las asignaturas que han cursado y sobre los profesores encargados de impartirlas. Al margen de las consecuencias de sus resultados sobre la hoja de servicios del docente (una repercusión variable según instituciones y en muchos casos nula), de lo que no cabe duda es de que la universalización de tales prácticas está influyendo de forma notoria en el rediseño del papel del profesor y en las decisiones que este adopta en la gestión de los procesos de aprendizaje a su cargo. Olvidemos por un momento sus innegables efectos positivos, desde la tensión que obliga a los profesores a mantenerse vigilantes hasta la toma en consideración del receptor, tan exigible en cualquier pragmática comunicativa. Pensemos en las huellas más dañinas que tales sistemas empiezan a dejar, años después de haberse implantado, en los comportamientos docentes. Es evidente que cuando alguien emprende una acción cualquiera que habrá de ser evaluada no puede evitar que sus decisiones no solo vayan encaminadas a la obtención de los objetivos que se han trazado. También le preocupa, en mayor o menor grado, sacar buena nota. Se dirá que una y otra cosa van juntas, pero es bien sabido que no siempre ocurre así.Trabajar con la vista puesta en los evaluadores &ndashy por tanto en sus gustos, preferencias e inclinaciones particulares&ndash es una tentación tan humana como, en cierto modo, recomendable si uno no quiere acabar condenado a la incomprensión ni crearse problemas que obstaculicen sucesivas incursiones en el mismo empeño. De nada sirve estar convencido de hacerlo bien si al entrar en el aula uno se encuentra con la hostilidad de unos alumnos que de entrada se resisten a atender al profesor y seguir sus instrucciones porque lo consideran un hueso insoportable. En cualquier labor desempeñada frente a seres humanos nuestra mente necesita alimentarse no solo de la satisfacción del trabajo bien hecho, sino de algunas señales de simpatía y aprobación ajenas. En los tiempos que corren, la enseñanza es una de las profesiones donde esta demanda de afecto se manifiesta con mayor intensidad. Puede deberse a que, a medida de que decrece la consideración social del profesor, aumenta la necesidad compensatoria de señales de aprecio por parte de los más cercanos. Pero no es improbable que la búsqueda de respuestas favorables tenga que ver con el desproporcionado peso adquirido por los estudiantes en la gestión de las decisiones educativas, tanto en lo institucional como en lo pedagógico.Nadie quiere meterse en líos. La triste experiencia de muchos docentes los previene de imponer exigencias rigurosas que puedan dar lugar a boicoteos, denuncias o pleitos administrativos donde no siempre llevan las de ganar. En la adaptación al medio que esta nueva evidencia requiere hay profesores que han desarrollado una admirable habilidad para ser bien acogidos por sus alumnos sin tener que renunciar lo más mínimo a las metas de excelencia. Por fortuna todavía abundan los estudiantes que no se dejan embaucar por la dramaturgia y la impostura. Pero no son pocos los docentes para quienes calidad y popularidad resultan incompatibles. Saben que al final del curso van a ser juzgados no tanto por sus méritos profesionales como por el nivel de exigencia de las tareas que imponen, la dificultad de sus exámenes, el número de aprobados y, &lsquolast but not least&rsquo, su don de gentes. Así las cosas, ¿cómo no entender que en aulas y paraninfos se haya instalado el sesgo del tendero convencido de que «el cliente siempre tiene razón»? Se dirá que en muchos casos los procesos de evaluación se guían por cuestionarios rigurosos donde el alumno no manifiesta solo sus simpatías y antipatías, sino que también mide aspectos objetivos relacionados con saberes, competencias, metodologías y técnicas. Tanto peor: pretender que alguien situado en una escala inferior del conocimiento juzgue a quien más sabe de acuerdo con criterios que ni siquiera es capaz de entender se adentra ya en el terreno del absurdo. Otro absurdo más que se mantiene a pesar de las evidencias: un mal ya crónico en el mundo educat