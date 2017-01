El Málaga pierde dos puntos por sus errores

EN realidad no son dos, sino cuatro los puntos que ha perdido el Málaga ante el que posiblemente sea, hoy por hoy, desde que comenzó la temporada, el peor equipo de Primera, porque no olvidemos que Osasuna empató en el primer partido de Liga en La Rosaleda. Lo increíble es que el Málaga no ganara anoche en El Sadar un partido que... ¡estuvo a punto de perder! Primero porque en el tramo final del choque se adelantaron los locales, y segundo porque en el último suspiro apareció un Kameni salvador para evitar el segundo gol rojillo. Hubiera sido injusto, pero el fútbol está lleno de lloros por el excesivo perdón a un rival, y el Málaga perdonó demasiado, incluso fallando un penalti pésimamente ejecutado por Santos que hubiese puesto las cosas de cara, pero que sin embargo dio ánimos al equipo que superó el mal trance.

No fue un buen partido, todo lo contrario. Es más, el segundo tiempo fue un correcalles, digno de patio de colegio, en un horroroso terreno de juego, con un equipo pamplonica lleno de nervios por una situación desesperada y un Málaga impreciso y dubitativo viendo que su renta va disminuyendo conforme pasan jornadas y no consigue la victoria, algo que no saborea desde noviembre.

La superioridad del Málaga fue mucho más evidente en los primeros 45 minutos, cuando ambos equipos mantuvieron cierta decencia pelotera, pero después, tras el descanso, aquello fue un 'sálvese el que pueda' y en esa ruleta rusa el equipo del Gato estuvo a punto de ahogarse y darle a los osasunistas un injusto oxígeno.

No está bien el Málaga, cuya mejor noticia fue el excelente debut de Luis Hernández, cuyo saque de banda además facilitó el gol de Camacho que evitó lo que pudo ser una verdadera debacle. ¡Vaya noche..!