JUEGO SUCIO

Poco o nada entiendo de rugby y nunca he presenciado un partido de esta modalidad de la que siempre he escuchado que se trata de un juego de bestias jugado por caballeros. Deportistas que aseguran que su práctica educa y prepara para el juego de la vida y enseña a vencer el temor debido a que la adversidad es una de sus principales características. Se dice que el jugador de rugby está preparado para enfrentarse a un contrincante duro y honesto y nunca a un enemigo ya que, en definitiva, se trata de un pacto de caballeros en el que se respetan las jerarquías, capitanes y dirigentes. Esta es la filosofía que cientos de niños han aprendido a lo largo de veinticinco años en Marbella gracias a la iniciativa, apuesta y esfuerzo de unos locos amantes de este deporte que han logrado posicionar al Marbella Rugby Club entre los primeros de Andalucía.

Pero esta misma semana no han podido demostrar sus cualidades ante un adversario con unas formas ante las que no están ni acostumbrados ni curtidos. El Patronato de Recaudación Provincial de Málaga ha embargado, sino con nocturnidad al menos con afrentosa alevosía, la cuenta bancaria del Club dejándola a cero patatero por impago, con las consecuencias que esta actuación conlleva como es el cierre de las instalaciones. La causa, según la oficina recaudadora, es que el Club no ha pagado el IBI de los últimos cuatro años de unos terrenos que, ni tan siquiera, son de su propiedad. Un pago que, según el presidente de la entidad deportiva, nunca ha sido requerido y cuyo importe, por si fuera poco, se ha multiplicado como el milagro de los panes y los peces.

Esto del Estado de Derecho que requiere que los ciudadanos puedan defender sus derechos y que alguien antes de ser embargado pueda ser oído para explicar porqué no ha pagado determinado impuesto y, en su caso, las razones por las cuáles no ha pagado o no está obligado a pagar, como que no va con este Patronato. Por cierto, como después veremos que los concejales y alcaldes de los municipios integrados en esta entidad se lavarán las manos diciendo que ellos son los buenos y el Patronato Provincial muy malo, conviene recordar que se trata de un ente integrado por la municipios de la provincia que descansan en éste la dura tarea de recaudar, embargar y subastar los bienes de quienes no paguen los impuestos municipales.

Y entre estos impuestos se encuentra el IBI que grava la propiedad de los inmuebles urbanos, teniendo como referencia los valores catastrales, los cuáles a su vez van de la mano de las revisiones de los planes urbanísticos. Así que imagínense el follón que puede haber en Marbella con este vaivén que sufrimos en nuestros planes urbanísticos. No sería de extrañar que esa subida tan espectacular que denuncia el Marbella Rugby Club careciera de justificación a la vista de la anulación del PGOU de Marbella por parte del Tribunal Supremo que, supongo ilusa de mí, que si declara la nulidad lo será para todos los efectos o ¿es que acaso hace falta que estas cosas las diga el Tribunal de la Unión Europea como en el caso de las cláusulas suelo? En todo caso, me parece impresentable que se trate de esta forma a un club sin ánimo de lucro que ha fomentado tanto el deporte del rugby en favor de la juventud deportiva de nuestra ciudad.