El futuro ya está aquí

Saviano no sabía. Los macarras de la camorra lo condenaron a muerte por escribir una novela sobre ellos. Después escribió una sobre la coca, que es una caca que entra por la nariz. En la primera página de 'Cerocerocero', Saviano afirma que el consumo de coca está muchísimo más extendido de lo que creemos. Cita ejemplos, y uno de ellos es el del conductor del autobús en el que nos subimos. El lector duda de que el índice de imbecilidad sea tan elevado. Pero el miércoles un autobús escolar tuvo un accidente en Fuenlabrada. El conductor había esnifado coca y su madre ha dicho que bueno, bah, claro que toma coca, pero como cualquiera. En las largas noches del fin de semana abunda, y queda bien compartirla con cuatro tontos muy tontos, que se cuelan en los aseos, pasados de la raya. El mismo miércoles, casi a la misma hora, hubo otro accidente de un vehículo pesado cargado de sandías en la carretera de Marbella a Málaga, donde los vehículos suelen querer llegar antes de haber salido, algo casi imposible. Pero ocurrió el milagro y, aunque los bomberos tuvieron que rescatar al conductor, salió sano y salvo dejando el camión en la playa de Mijas.

Jesús hizo el milagro de los panes y los peces, y Don Bosco el de las castañas, pero es que el conductor del camión ha hecho el de las sandías. La playa de Mijas amaneció con un camión boca abajo y cientos de sandías en la arena. Poco después vecinos de Fuengirola y Benalmádena se acercaron a recoger su sandía de la orilla.

El ser humano es complejo. Lucha por su supervivencia y también por autodestruirse. Igual saca sandías de la playa que busca pelea tras meterse el salario por la nariz. Los científicos llevan mucho tiempo estudiándolo para corregir los defectos. Un equipo dirigido por Juan Carlos Izpisúa está integrando células humanas en embriones de cerdos, a un paso para crear órganos sanos. Ya han conseguido ratones con páncreas, ojos y corazón de ratas, los pobres. El corazón del cerdo es clavadito al de las personas, eso explica algunas cosas. Otro equipo de investigadores españoles están diseñando una bioimpresora 3D que producirá piel humana a gran escala y bajo coste. Al final entraremos en una papelería solos y saldremos con un hermanito.

El hermanito puede ser todo lo sano que tú quieras, pero habrá que mostrarle pautas positivas de comportamiento. Habría que empezar con lo básico: no se habla con la boca llena, después de comer se recoge la mesa, si un portero no te deja entrar en la discoteca no se le apuñala, no se le debe dar una paliza entre tres al más débil de la clase. Si eso se consigue, caminaremos más tranquilos por las calles. Y cuando nuestro hermanito sea mayor y consiga su permiso para conducir autobuses, no se le ocurrirá desayunar coca. Y tendrá precaución en las curvas peligrosas, como la de Mijas. Menos mal que los vecinos de la zona, concienciados con la limpieza de las playas, no han dejado ni una sandía: hay futuro.