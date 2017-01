Cariños menguantes

Tiempo para suposiciones. Hay una frase de José Ortega y Gasset que sintetiza el espíritu de este artículo: «La vida es una serie de colisiones con el futuro; no es una suma de lo que hemos sido, sino de lo que anhelamos ser»; eso mismo les está ocurriendo ahora a muchos de los que se sientan en los sillones del Ayuntamiento de Málaga, tanto del poder como de la oposición (la matizada y la enfrentada), una vez que se anunció que el Francisco de la Torre no repetirá. Lo escribí en su día, fue un error. No voy a importar definiciones como la del 'pato cojo' ni cosas por el estilo, pero sin duda la tan pronta y abiertamente anunciada retirada, que por otra parte se suponía por lógicas de la vida misma, ya ha comenzado a influir en el ánimo de propios y extraños, unos y otros, buscando soluciones personales y generales, que no es malo, ni mucho menos: el problema verdadero (que como el cariño si se compra ni se vende) es cuando se mezclan, algo que por otra parte, al estar delimitado por línea tan fina, suele ocurrir. Como quiera, da la impresión de que Francisco de la Torre se encuentra con menos cariños de los que tenía antes de su anuncio. Curiosamente, sus más fieles (con los dedos de una mano y sobran) se encuentran ahí, sin fisuras, a pie juntillas (por ahora, que el ser humano es débil), y la novedad es que si antes nadie ni rechistaba, ya los tiempos son otros, o al menos se presuponen, y ahora ya sí se puede disentir. Otro peligro que corre el alcalde es que a partir de ahora (y no lo digo por la Agrupación de Cofradías, que la decisión de la medalla de oro otorgada fue tomada hace mucho tiempo) cada fin de semana recorra Málaga de homenaje en homenaje. No porque no los merezca, ojo, sino porque falta mucho tiempo de gestión como para que suceda algo que se ve venir, sobre todo cuando te encuentras con representantes de los colectivos más diversos que llevados de un lógico agradecimiento te lo anuncian. Todo tiene su tiempo, y cuando faltan más de dos años para que culmine su labor en el cargo, no sería normal este recorrido.

Pero no iban por ahí los tiros de esta Rotonda, sino por los metafóricos que puede recibir De la Torre desde su bancada y desde la contraria, lo que entra dentro de la extraña y complicada esencia humana. Pero falta mucho, y en eso estuvo su error, simplemente en anunciar su marcha con lo que queda aún para que se abra la puerta. Otra cosa hubiera sido abrirla de una manera diplomática, lo que más de uno esperaba se produjera y que no se ha hecho. Sea como fuere, no todo sigue igual que antes en la Casona del Parque.

Terminemos con el metro. 140 personas, con todo mi respeto, no pueden variar un proyecto multimillonario. Francisco de la Torre, con la sabiduría de sus años de gobierno, sabe que rectificar es de sabios. Ya lo firmó inicialmente. Después cambió de opinión. A tiempo está en volver a lo más lógico. 140 manifestantes son los vecinos de un bloque. Ya lo dijo Antonio Machado: « Si es bueno vivir, todavía es mejor soñar, y lo mejor de todo, despertar».